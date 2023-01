Conselho proíbe médicos de atenderem no Cais Vila Nova devido à falta de estrutura, em Goiânia

*Atualizada em 5/1 às 14h09

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) determinou, nesta quinta-feira (5), a interdição ética do Centro de Atenção Integral em Saúde Deputado João Natal, o Cais Vila Nova, em Goiânia. Com a interdição, que começou às 0h de hoje e vale por 60 dias, os médicos ficam proibidos de trabalhar na unidade até que os problemas na estrutura, informados à Prefeitura de Goiânia, sejam resolvidos.

De acordo com o Cremego, a liberação do trabalho médico no Cais Vila Nova depende, agora, da correção das deficiências encontradas pelo órgão durante uma fiscalização. No entanto, o órgão ressalta que o prazo de 60 dias pode ser prorrogado “caso as deficiências encontradas pelo Conselho não sejam sanadas neste prazo.”

O Conselho destacou que “há tempos vinha alertando” a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) sobre os problemas. “O Ministério Público Estadual e a Vigilância Sanitária também já tinham sido alertados sobre as falhas que comprometem a segurança e a qualidade do exercício da medicina na unidade”, disse.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda retorno. O POPULAR também entrou em contato com o Ministério Público de Goiás sobre o caso, que declarou que "recebeu ofício do Cremego (via e-mail), na manhã desta quinta-feira (5/1), relatando os fatos citados. O documento foi encaminhado à Área de Saúde, que providenciará a distribuição do procedimento a uma das Promotorias de Justiça da capital com atribuição na área."

Veja abaixo os problemas detectados pelo Cremego:

- Falta de cadastro da unidade no Cremego;

- Falta de diretor-técnico;

- Escala de médicos incompleta;

- Inadequação da estrutura física;

- Falta de medicamentos e materiais básicos;

- Ausência de diversos equipamentos indispensáveis à prestação de serviços médicos;

- Falta de Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde;

- Não possui Núcleo de Segurança do Paciente;

- Na área de repouso médico, faltam roupas de cama, chuveiro, pia e sanitário;

- Em consultórios, faltam cadeiras para médicos e pacientes;

- Faltam lençóis nas macas.