Conselho Regional de Contabilidade de Goiás promove 24 horas de tira-dúvidas do Imposto de Renda

O Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO) realiza nesta terça-feira (19), às 6h, a 2ª edição da ‘Jornada Contábil CRCGO: Imersão 24 horas no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)’. A transmissão segue até às 6h do dia seguinte (20). Serão 24 horas de conteúdo técnico explicado por especialistas da área.

De forma gratuita no canal no YouTube da entidade (@crcgo), profissionais da contabilidade, contribuintes e toda a sociedade brasileira poderão conhecer, na íntegra, as principais novidades e mudanças no imposto deste ano. Na primeira edição do evento no ano passado, mais de 7,9 mil pessoas acompanharam em tempo real. O número agora já passa dos 17,8 mil acessos.

A presidente do CRCGO, Sucena Hummel, conduzirá a abertura discorrendo sobre o histórico e atualizações da declaração. Na sequência, o supervisor do programa do IR em Goiás, o auditor fiscal da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins detalhar o programa do IR, bem como o prazo de entrega da declaração – 15 de março a 31 de maio, a declaração pré-preenchida e a prioridade na restituição para quem optar por receber a restituição via PIX.

O auditor fará ainda o preenchimento dos formulários de forma prática, demonstrando aos contribuintes a forma correta de inserir informações, evitando erros e penalidades (malha fina) com o fisco. O evento permanecerá disponível no canal do YouTube da entidade (@crcgo), para que todos que tenham interesse possam assistir a qualquer momento.

Imposto Solidário

Outra missão do CRCGO é fazer com que cada vez mais a população conheça a campanha "Leão Solidário" e participem dela. Essa é uma iniciativa realizada pela Receita Federal e fiscalizada pelo Ministério Público, com apoio do CRCGO, a fim de mobilizar as pessoas a destinarem. No Brasil, no último ano, R$ 284,51 milhões foram destinados, mas o potencial é muito maior.

“O contribuinte tem a possibilidade de destinar até 6% do imposto devido para instituições devidamente cadastradas no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) e no Fundo da Pessoa Idosa (FDPI). Essa é uma ação sem custo adicional para o contribuinte e que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, pontuou a presidente Sucena Hummel. Para dialogar e orientar sobre o tema, o Conselho apresenta a temática às 13h.



Produtor Rural

Práticas de plantio, colheita, criação de gado, extração e exploração vegetal e animal são consideradas atividade rural e deve ser declarada no IRPF pelo produtor. Um dos temas mais complexos que envolve a prestação de contas com o Fisco requer atenção do público do campo quanto às suas principais leis, normas, prazos e multas. Outro ponto em que esse estilo de contribuinte deve se atentar é em relação a qual categoria o produtor ou a propriedade se encaixa.

Para sanar todos os detalhes que envolvem o tema, o CRCGO destinará mais de duas horas completas para o assunto. Ainda entre as dúvidas, os palestrantes detalham sobre procedimentos para informar rendimentos e gastos. Além de declarar o IR, os produtores rurais devem preencher uma ficha de atividade rural para informar os dados do imóvel, receitas, movimentação de rebanho e dívidas.

Confira a programação:

06h – Abertura: Histórico e Atualizações

Presidente do CRCGO, Sucena Hummel e presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido

07h - Apresentação do Programa do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2024

Auditor fiscal da Receita Federal em Goiânia e coordenador do IR em Goiás, Jorge Martins

10h - Tira-dúvidas ao vivo

Presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido

11h - Malhas fiscais: Cruzamento de Informações Entregues nas Obrigações Acessórias; Erros Comuns e Regularização de Pendências de Declarações Retidas na Malha Fina

Conselheira do CRCGO, Ivone Vieira, auditor fiscal de tributos e secretário Executivo de Finanças, Lucas Morais, e a advogada tributarista, Luzimar Morais

12h30 Momento Apoiador

13h - Destinação do Imposto de Renda aos Fundos das Crianças e Adolescentes e da Pessoa Idosa

Vice-presidente Administrativo, Henrique Ricardo Batista, o auditor fiscal da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins e o promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás (MPGO), Marcelo Miranda

14h – Atividade Rural

Delegado representante do CRCGO em Trindade, José Maria, contadora Albertina Alves, e o contador João Emílio Valongo

16h – Momento Apoiador

16h30 – Plantão tira-dúvidas

Conselheiro do CRCGO, Francisco Canindé Lopes

17h - Ganho de Capital e Distribuição de Lucro

Conselheiro do CRCGO, José Gilmar e ex-presidente do CRCGO, Edson Bento

18h - Como Declarar Espólio

Presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido e ex-presidente do CRCGO, Liviel Floresta

19h - Declaração de Saída Definitiva do País: Pessoa Física Equiparada a Pessoa Jurídica; Variação Patrimonial

Ex-presidente do CRCGO, Liviel Floresta, delegado do CRCGO em Aparecida de Goiânia, Gilvanor Pereira e a coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista, Maria Luzia Silveira

20h - Livro Caixa Profissional Liberal e Carnê-Leão

Conselheiro do CFC, Weberth Fernandes e o técnico em contabilidade e ex-conselheiro do CFC pelo Acre, Cil Farney Assis

21h - Investimentos e Bolsa de Valores

Conselheiro do CRCGO, Cassius Rodrigues



22h00 - Declaração Imposto de Renda para MEI

Conselheiro do CRCGO, Cassius Rodrigues e o analista do Sebrae da Região Metropolitana, Almir Ferraz de Oliveira



23h - Como Trabalhar com IPRJ: Aprenda a Captar Clientes, Ganhar Dinheiro e Precificar

Contador Cleovan Lima e o contador, Thiago Sousa

01h – Declaração em Separado ou Conjunto; Rendimentos Tributáveis; Recebidos Acumuladamente; Isentos; Não Tributáveis ou Tributáveis Exclusivo na Fonte

Presidente do CRCGO, Sucena Hummel e o presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido



02h – Tira Dúvidas: IRPF 2023

Auditor fiscal da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins



03h – Aprendendo na Prática

Vice-presidente de Ética e Disciplina do CRCGO, Francisco de Assis



5h – Finalização

Presidente do CRCGO, Sucena Hummel e o presidente do Sescon-Goiás, Edson Cândido