Construção civil movimenta R$ 9,6 bilhões em Goiás, aponta IBGE

As empresas do setor da construção civil movimentaram R$ 9,6 bilhões em valor de incorporações, obras e serviços, em Goiás. Isso é o que revela a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) sobre o desempenho registrado em 2020. A análise foi divulgada nesta quarta-feira (15) pelo IBGE.

Com o resultado, o estado é o oitavo com maior número de empresas atuantes entre as unidades da Federação e ocupa a mesma posição na quantia movimentada. No Brasil, o setor conseguiu alcançar, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, R$ 289,5 bilhões.

O número de empresas goianas da indústria da construção, com cinco ou mais pessoas ocupadas, subiu 14,1% em relação a 2019. Isso ao alcançar 2.151 estabelecimentos, a maior soma dos últimos quatro anos anteriores à pesquisa. Só não superou o resultado alcançado antes da crise de 2015.

Emprego

A dinâmica do setor em Goiás também tem a maior representatividade no Centro-Oeste, pois é onde estão localizadas 41,9% do total de empresas da região. A pesquisa também destaca que houve crescimento de dois pontos percentuais na participação em relação ao pessoal ocupado, que agora representa 38,8%.

Houve um aumento de 12,6% em 2020, na comparação com o ano anterior, nessa ocupação. Foram registradas 57,4 mil pessoas empregadas no setor. O que representa, por outro lado, queda de 35,1% quando se compara com o cenário de 2013, quando a economia apresentava outro ritmo de crescimento.

Outro ponto destacado pela PAIC é que as remunerações somaram um valor maior no setor naquele ano. Totalizaram R$ 1,64 bilhão, 15,7% a mais do que em 2019 (R$ 1,41 bilhão). Entretanto, o salário médio dos trabalhadores ficou 26,4% menor do que era em 2014, ano em que o estado teve melhor desempenho na pesquisa.