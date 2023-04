Construtora promove dia 'D' de contratações nesta sexta-feira (14)

A Opus Incorporadora vai realizar nesta sexta-feira (14) o Dia D da contratação com vagas para jovens aprendizes e trabalhadores para os canteiros de obras. No total, são 126 vagas, confira as oportunidades:

São 15 vagas para para jovens aprendizes, disponíveis para estudantes de engenharia civil ou administração;

20 vagas para carpinteiros;

4 vagas para encanador;

4 vagas para armador;

10 vagas para pintor;

73 vagas para servente de pedreiro, betoneira e martelete, cremalheira, mini grua e servente de carpinteiro.



Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99841-7506.