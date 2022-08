Consumidores superendividados podem receber auxílio do Procon Goiás

Os goianos que não conseguem mais pagar todas as dívidas que têm, podem contar com auxílio do Procon Goiás para tentar fazer acordos com as empresas credoras. Segundo o órgão de defesa do consumidor, o Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados (NAS) já conseguiu ajudar 60% dos endividados que procuraram a entidade.

O núcleo foi criado há um ano e já realizou mais de 50 audiências de conciliação entre consumidores e credores e, em mais da metade, foram feitos acordos para o pagamento de dívidas em atraso. Porém, o auxílio é destinado para aqueles que assumem a impossibilidade de pagar todas as dívidas, pois elas comprometem mais de 75% da renda mensal.

O coordenador do NAS, Antônio Carlos Ribeiro, destaca que o serviço facilita o caminho para o consumidor limpar o nome, sem precisar acionar a Justiça. “Administrativamente, o cidadão vai eliminar diversas barreiras e entraves. Se estiver com o nome sujo, de imediato ele sairá daqui com o termo de acordo em mãos, com a solicitação da baixa dessa restrição”, afirmou.

Além disso, Antônio destaca que o órgão auxilia nas negociações de descontos e parcelamentos, conforme a Lei do Superendividamento. “Há descontos, no caso de pagamento à vista, ou extensão de prazo em até 5 anos”, detalhou o coordenador do serviço. De acordo com o Procon Goiás, o consumidor tem até seis meses para pagar a primeira parcela.

Atendimento

“Convidamos o consumidor a nos procurar para auxiliar nesse processo de repactuação de dívidas", convidou Antônio. Os interessados devem procurar a sede do Procon Goiás na Rua 8, no Centro de Goiânia. Primeiro será feita uma triagem e o consumidor deverá aguardar o retorno do órgão.

Para participar é necessário apresentar uma cópia da identidade, do CPF e do comprovante de endereço. Além disso, o consumidor deve levar os comprovantes da renda individual, complementar e familiar, comprovantes das despesas e os demonstrativos das dívidas.

Após a triagem, o Procon Goiás entrará em contato com as empresas para saber se elas têm o interesse em fazer a negociação e, com isso, será feito o agendamento de uma audiência de conciliação. Para saber mais informações do serviço, basta ligar no telefone (62) 3201-2891.

Por fim, o órgão destaca que não é possível garantir acordos com dívidas de financiamentos imobiliários, contraídas por indenizações judiciais, dívidas alimentícias, dívidas fiscais, dívidas de condomínio, dívidas rurais e de aluguel.