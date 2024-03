Contadores realizam plantão de dúvidas para declarar imposto de renda, neste sábado

Nesta semana, a Receita Federal liberou o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2024 e os brasileiros já começaram a se movimentar para acertar as contas com o leão. Afinal, não declarar o imposto de renda pode gerar consequências desagradáveis. Além do pagamento de multa, o contribuinte pode ficar com seu CPF em situação irregular e, dependendo do caso, até responder por crime federal de sonegação fiscal.

Quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano de 2023 está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. O imóvel é um dos itens que deve ser informado, seja ele comprado à vista, financiado ou na planta. O contribuinte deve informar se usou o FGTS na compra, o valor pago, se sofreu reforma, o valor da corretagem.

Valores recebidos de aluguel também precisam ser declarados. As informações são cruzadas e, em caso de erro, ele pode cair na malha fina e ter de apresentar a documentação para comprovar a veracidade das informações declaradas.

Para ajudar o público na declaração do imóvel no imposto de renda, o Eldorado Parque Bairro Pleno sedia, neste sábado (16), um Plantão de Dúvidas sobre a Declaração do IR de 2024. A partir das 10h da manhã, dois contadores estarão no estande de vendas do complexo residencial para esclarecer os visitantes interessados tanto nas questões relacionadas à compra e venda de imóveis, quanto em demais questionamentos ligados à prestação de contas com o leão.

“Além de orientar quanto ao correto preenchimento da declaração, vamos explicar também sobre os documentos que devem ser guardados junto à declaração para caso haja algum questionamento futuro da Receita Federal”, diz o contador Gustavo Rodrigues, que será um dos plantonistas.

Gustavo explica que a grande maioria dos atendimentos realizados no seu escritório está relacionado a contribuintes que não souberam preencher corretamente a declaração de forma devida e por consequência caíram na chamada malha fina da Receita Federal.

O prazo para o envio da Declaração do Imposto de Renda começou ontem (15) e vai até o dia 31 de maio de 2024. Segundo a Receita Federal, a expectativa deste ano é receber 43 milhões de declarações, superando assim os 41.151.515 entregues em 2023.

Serviço - Tira dúvidas sobre declaração de imposto de renda

Data - sábado, 16 de março

Hora - a partir das 10h

Local - Estande do Eldorado Parque Bairro Pleno

Endereço - Av. Pedro Ludovico Teixeira, QD. 41 e 42, LT. 12/15 e 01/04 - Parque Oeste Industrial, Goiânia.