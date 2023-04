Contas de água em Goiás podem ser pagas via Pix, anuncia Saneago

Os consumidores agora podem pagar as contas de água pelo pix, apontando a câmera do celular para o QR Code que está sendo impresso nas próximas faturas. A novidade foi divulgada pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) na tarde desta segunda-feira (10).

De acordo com a Saneago, a vantagem do pix para os clientes é a baixa imediata do débito no sistema, o que agiliza a religação em casos de corte de água por atraso de pagamento. Nas outras modalidades, a baixa no sistema pode levar até 24 horas.

A Companhia destaca ainda que o pagamento por pix pode ser feito pelo aplicativo de qualquer banco. Sem falar que o consumidor evitar pegar filas e ajuda na preservação do meio ambiente, pois o Pix é uma forma de pagamento completamente digital, não gerando resíduo nem papel.

Como vai funcionar?

Segundo a Saneago, o pagamento via Pix será feito mediante leitura do QR Code impresso na fatura ou nos documentos avulsos, como segundas vias, entradas de parcelamento, AVTOs (Atestado de Viabilidade Técnico Operacional), entre outros.

No entanto, as outras formas de pagamento à vista continuam valendo: débito em conta, casas lotéricas, agências e correspondentes bancários.

A Companhia também disponibiliza o parcelamento das faturas de água usando cartão de crédito. A modalidade está disponível por meio do aplicativo PicPay. Para isso, basta baixar o app do PicPay no celular, efetuar o cadastro e seguir os passos.