Copa do Mundo: como ficam os atendimentos e serviços nos dias de jogos na Grande Goiânia

Já em clima de Copa do Mundo, estabelecimentos e órgãos se preparam para acompanhar os jogos da seleção Brasileira. O g1 Goiás e o Popular prepararam uma lista de como ficam os atendimentos e serviços nos dias das partidas na Grande Goiânia (confira abaixo).

Shopping, bancos e prefeituras, por exemplo, terão horários especiais durante as partidas. O primeiro jogo do Brasil na Copa, pela primeira fase, será em 24 de novembro:

24/11 - Brasil x Sérvia - 16h

28/11 - Brasil x Suíça - 13h

02/12 - Brasil x Camarões - 16h

FUNCIONAMENTO

1) Shoppings

- Bouganville

O Shopping Bougainville informou que vai transmitir os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo e irá funcionar e horário especial. Confira:

24/11, com jogo as 16h: Lojas das 10h às 15h e das 19h às 22h

28/11, com jogo as 13h: Lojas das 10h às 12h e das 16h às 22h

02/12, com jogo as 16h: Lojas das 10h às 15h e das 19h às 22h

O shopping divulgou que a praça de alimentação funciona das 10h às 22h em todos os dias de jogos.

- Buriti Shopping

Nos jogos do Brasil, o Buriti Shopping informou que vai fechar meia hora antes e reabrir meia hora depois das partidas. Segundo a unidade, um telão está sendo instalado na Praça de Alimentação para a transmissão dos jogos das outras seleções da Copa do Mundo 2022.

- Goiânia Shopping

Segundo a unidade, o shopping terá funcionamento normal. Veja detalhes:

24/11

Lojas: abertura das 10 às 22h

Praça de Alimentação: abertura das 10 às 22h30

Restaurantes: abertura das 10 às 23h



28/11

Lojas: abertura das 10 às 22h

Praça de Alimentação: abertura das 10 às 22h30

Restaurantes: abertura das 10 às 23h



02/12

Lojas: abertura das 10 às 22h

Praça de Alimentação: abertura das 10 às 22h30

Restaurantes: abertura das 10 às 23h

Araguaia Shopping

O Araguaia Shopping terá horários especiais e facultativos para os lojistas. Confira:

24/11

Lojas:

8h30 às 15h30: abertura obrigatória

15h30 às 18h30: abertura facultativa

18h30 às 20h30: abertura obrigatória

Praça de Alimentação: abertura das 10 às 22h



28/11

Lojas

8h30 às 12h30: abertura obrigatória

12h30 às 15h30: abertura facultativa

15h30 às 20h30: abertura obrigatória

Praça de Alimentação: abertura das 10 às 22h



02/12

Lojas

8h30 às 15h30: abertura obrigatória

15h30 às 18h30: abertura facultativa

18h30 às 20h30: abertura obrigatória

Praça de Alimentação: abertura das 10 às 22h

Estação Goiânia

O shopping divulgou que, durante os dias de jogos da Copa do Mundo 2022, a praça de alimentação vai funcionar normalmente, das 10h às 22h.

A unidade falou que vai transmitir todos os jogos e, nos dias de jogos da seleção brasileira, haverá apresentação musical de artistas goianos na praça de alimentação, com entrada franca.

No dia 24 de novembro, a programação cultural vai das 14h às 16 horas, horário de início do jogo.

Nas lojas, o atendimento ao público será facultativo nos horários dos jogos, e vão voltar o funcionamento normal após o fim das partidas.

Em dias normais, as lojas internas funcionam no local das 9h às 18h, com exceção das âncoras como: Leroy Merlin (das 09h às 20h); Costa Atacadão (das 08h às 20h) e a Academia Bluefit (24 horas).

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), este será o funcionamento das agências bancárias durante os jogos da Copa:

Nos jogos com horário previsto para as 12h

O atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30 em Goiás

Nos jogos com horário previsto para as 13h

O atendimento ao público será das 8h30 às 11h30 em Goiás

Nos jogos com horário previsto para as 16h

O atendimento ao público será das 9h às 14h em Goiás

A Febraban informou que os bancos deverão afixar em suas dependências um aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com uma com antecedência mínima de 48 horas.

Região da 44

24/11 (Quinta-feira): das 7h às 14h;

28/11 (Segunda-feira): das 8h às 12h;

02/12 (sexta-feira): das 7h às 14h;

Atende Fácil, Mutirama, Zoológico e Escolas Municipais

Todos confirmaram que vão seguir o decreto publicado na sexta-feira (11), pelo prefeito em exercício Romário Policarpo. Seguindo os horários abaixo:

Quando o Brasil jogar às 16h, os servidores vão trabalhar das 8h às 14h;

Quando o Brasil jogar às 13h, os servidores vão trabalhar das 8h às 12h;

E quando a Seleção entrar em campo às 12h, não terá expediente.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

Decreto publicado no dia 26 de outubro estabelece o funcionamento das unidades do Ministério Público de Goiás (MP-GO) durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. No entanto, o horário especial não altera as normas de plantão, casos de urgência e atividades indispensáveis.

Das 8h às 13h, nos dias de jogos da seleção brasileira com previsão de início às 16h;

Das 8h às 12h, nos dias de jogos da seleção brasileira com previsão de início às 13h;

Nos dias em que os jogos estiverem previstos para iniciar às 12h, fica suspenso o expediente das unidades do Ministério Público.

Tribunal de Justiça de Goiás

O horário de funcionamento das unidades judiciárias e administrativas de 1° e 2° grau do TJ-GO nos dias de jogos do Brasil foi publicado em decreto no dia 20 de outubro, definidos da seguinte forma:

Quando o Brasil entrar em campo às 16h, o expediente será das 8h às 13h;

Quando o Brasil jogar às 13h, o horário de expediente será das 8h às 12h;

Já nas datas em que os jogos da Seleção Brasileira estiverem previstos para iniciar ao meio dia, ficará suspenso o expediente.

Saneago

Não haverá alteração no expediente da Senago nos dias em que a seleção brasileira disputar os jogos na Copa do Mundo do Catar. A companhia informou que as equipes manterão os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como para atendimento das demandas de serviços de manutenção. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Prefeitura de Aparecida Goiânia

Aparecida de Goiânia terá horário especial de funcionamento conforme decreto publicado no dia 8 de novembro. Escolas Municipais, vacinação e testagem para covid-19 funcionarão conforme o expediente abaixo.

Nos dias em que os jogos tiverem início às 16h, o expediente será até as 14h;

Nos dias em que os jogos tiverem início às 13h, o expediente será até as 12h;

Já os serviços essenciais prestados pelo município como urgência e emergência nas unidades de saúde, coleta de lixo e segurança dos espaços públicos, permanecerão funcionando normalmente.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia definiu as regras e horários para o expediente dos servidores em dias de jogos do Brasil na Copa Mundo, no Catar.

As regras, porém, não se aplicam aos órgãos que, por sua natureza, exijam plantão permanente, como as áreas de saúde.

O decreto estabeleceu, em caráter excepcional, os seguintes horários de expediente:

Quando o Brasil jogar às 16h, os servidores vão trabalhar das 8h às 14h;

Quando o Brasil jogar às 13h, os servidores vão trabalhar das 8h às 12h;

E quando a Seleção entrar em campo às 12h, não terá expediente.

Ainda de acordo com o documento, cabe aos titulares dos órgãos informar ao Gabinete do Prefeito a relação de servidores plantonistas, para qualquer eventualidade durante a suspensão do expediente.

Correios

Os Correios informaram que estão avaliando o calendário e alinhando as questões relacionadas ao atendimento e ao fluxo operacional para definir o funcionamento durante os jogos da Copa do Mundo. Até a última atualização desta reportagem, os horários não foram divulgados.

Transporte coletivo

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informou que não definiu os horários de funcionamento para a Grande Goiânia durante os jogos da seleção brasileira. Até a última atualização desta reportagem, os horários não foram divulgados.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) não divulgaram os horários de funcionamento durante os jogos da seleção até a última atualização desta reportagem.