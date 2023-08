Corpo da quinta vítima de chacina é achado em mata

GABRIELLA BRAGA

O corpo da quinta vítima fatal da chacina ocorrida em uma casa em Itapaci, a 220 quilômetros de Goiânia, foi localizado três dias após o crime, na noite deste sábado (26), em uma região de mata a cerca de 300 metros da residência. É um jovem de 22 anos, que foi baleado e conseguiu fugir. Ele seria um dos alvos iniciais dos atiradores.

Ao todo, seis pessoas foram baleadas durante a chacina na última quarta-feira (23), no Jardim Tropical I. Na casa, foram encontradas quatro vítimas fatais, e uma adolescente de 14 anos segue hospitalizada. O crime teria tido motivação por tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO).

Marco Aurélio Vieira Gomes foi localizado por policiais militares por volta das 19 horas, após denúncia anônima. De acordo com a corporação, o corpo em estado de decomposição estava em área de brejo de difícil acesso. Ele e um outro rapaz de 18 anos seriam os alvos dos autores do crime. O outro jovem, por outro lado, não estava na residência.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) também esteve no local, junto à Polícia Técnico-Científica. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ceres. O caso é investigado na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). A corporação diz que irá repassar detalhes apenas “quando for oportuno para as investigações”.

Suspeitos mortos

Antes do corpo de Marco Aurélio ser encontrado, pela manhã de sábado (26), militares teriam recebido uma outra denúncia anônima. O relato dizia que dois suspeitos de envolvimento na chacina iriam empreender fuga saindo de Rubiataba e passando por Nova Glória, a cerca de 26 km de Itapaci.

Conforme o registro de ocorrência da PM, em uma estrada vicinal, a cerca de cinco quilômetros de Nova Glória, teve início perseguição a um veículo suspeito. Os dois ocupantes teriam resistido à abordagem e houve troca de tiros. Os dois rapazes, de 19 e 20 anos, foram alvejados. Com eles, teriam sido apreendidos dois revólveres.

Ainda de acordo com a ocorrência, eles foram levados pelos militares ao Hospital Municipal de Nova Glória, após tentativa frustrada de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na unidade de saúde, ficou constatado o óbito de ambos. Conforme a PM, um deles possuía passagens por tráfico, homicídio, ameaça e desacato. O outro foi apreendido quando era menor, sem referência à infração cometida.

De acordo com o coronel Lusdenes Rodrigues Alencar, os dois teriam envolvimento com o crime, mas não seriam os executantes. O militar aponta ainda que as investigações já apontaram os possíveis autores do crime. No entanto, pela investigação ser de competência da PC-GO, não repassou mais detalhes.

O DAQUI mostrou na edição de sexta-feira (25) que os alvos iniciais, Marco Aurélio e outro jovem, de 18 anos, teriam se envolvido em uma briga durante festa ocorrida no início do mês, em Itapaci. A desavença teria sido o estopim para o crime. Segundo Alencar, os dois haviam sido avisados de “que algo poderia acontecer com eles” e que eles estavam “em guerra”.

A chacina

Dois homens encapuzados entraram na casa durante o início da noite de quarta-feira, onde estavam seis pessoas, e atiraram contra todas elas. Dentre as vítimas fatais, Cleide Neres Portes, de 35 anos, o companheiro dela Elionai Luiz Valentim, de 40, um amigo da família, Jean de Jesus dos Santos, 28, e Iasmin Vitória Alves dos Santos, 14, que chegou a ser socorrida. Ela era namorada de Marco Aurélio, de 22, a quinta vítima localizada.

Filha de Cleide, a adolescente G.P.V, de 14 anos, também foi baleada durante o crime. Levada ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, segue hospitalizada. Segundo a última nota divulgada pelo hospital, o estado de saúde dela é estável. Ela está grávida e teria sobrevivido porque a mãe entrou na frente dela para evitar que fosse baleada.