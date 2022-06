Corpo de adolescente de 17 anos é encontrado dentro de baú, em Anápolis

Nesta segunda-feira (13), o corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado queimado dentro de um baú, no Vale das Antas, um bairro de chácaras de Anápolis. De acordo com o delegado que investiga o caso, Vander Coelho, o nome da vítima não pode ser revelado por se tratar de menor de idade. Ainda segundo ele, familiares da moça já estão cientes da situação.

"Segundo informações preliminares do Instituto Médico Legal, a vítima teria sido asfixiada. Não existem sinais externos de como essa asfixia teria se dado, mas com os achados necroscópicos é possível afirmar isso", informou o investigador. O crime teria ocorrido na madrugada de sábado para domingo.

O corpo foi encontrado por um caseiro da região, com sinais superficiais de queimaduras. Segundo a polícia, parentes estão sendo ouvidos para apurar onde a vítima teria ido antes do crime.

Ainda não há informações sobre as possíveis motivações ou quem seria suspeito. As investigações seguem nas mãos do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Anápolis.