Corpo de barqueiro que desapareceu após acidente com canoas é encontrado no Rio Araguaia

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do barqueiro João Xavier da Silva, de 53 anos, nesta terça-feira (18), em frente a Praia do Cavalo 2, em Aruanã. O homem desapareceu no último domingo (16), depois que a canoa pilotada por ele se envolveu em um acidente no Rio Araguaia.

O corpo foi encontrado por volta das 11h30. Uma pessoa passou pelo local de barco, viu o corpo boiando e acionou os bombeiros. Segundo as equipes, a vítima estava a 200 metros do local do acidente. A família foi até o local para fazer o reconhecimento.

Desde o desaparecimento, equipes de resgates realizaram buscas subaquáticas e utilizaram drones com câmeras térmicas na superfície do rio para tentar localizar João Xavier. Essa foi a primeira vez que a corporação utilizou o equipamento com sensor termal durante as operações de férias.

Relembre o acidente

De acordo com os bombeiros, na noite de domingo (16), duas embarcações bateram de frente, na Praia do Cavalo, em Aruanã. O acidente envolveu uma canoa com cinco ocupantes e outra embarcação que levava apenas o piloto, João Xavier.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu na parte mais alta da praia, gerando preocupação entre os presentes.

Um homem de 43 anos, que estava na outra canoa, sofreu um corte na testa e foi encaminhado ao hospital municipal de Aruanã. Os demais ocupantes da embarcação não apresentaram ferimentos aparentes, de acordo com a corporação.