Corpo de bebê é encontrado no Rio Verdão, em Turvelândia

O corpo de um menino de 1 ano e 6 meses foi encontrado às margens do Rio Verdão, em Turvelândia, no Sudoeste goiano nesta quarta-feira (10). Miguel Assis Lopes estava sendo procurado desde segunda-feira (8), quando foi carregado pela correnteza. O corpo foi encontrado a aproximadamente 15 km de onde o bebê teria se afogado.

No dia do acidente, a mãe segurava o bebê no colo e estava dentro do rio, quando foi surpreendida por um grande volume de água que derrubou o filho, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Eles estavam distantes das margens do Rio Verdão.

No dia do ocorrido, os bombeiros começaram as buscas e a quantidade de militares envolvidos aumentou a cada dia. Equipes de Goiânia também foram acionadas para ajudar. As buscas duraram mais de 48h.