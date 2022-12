Corpo de estudante de 12 anos morta após ir ao mercado é enterrado em Goiânia

Na tarde desta sexta-feira (2), o corpo de Luana Marcelo, de 12 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, em Goiânia. A estudante desapareceu há cinco dias e foi encontrada morta e enterrada na casa do ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos, que confessou ter matado a menina.

O enterro contou com diversas homenagens realizada por todos os familiares, amigos e colegas de Luana. Entre elas, homenagens realizadas com flores, balões brancos e faixas na cabeça com o nome da menina.

O velório foi iniciado na madrugada desta sexta e se encerrou por volta das 14h40 e durante a cerimônia, grupos de cavalaria prestaram homenagens à adolescente. No local, as pessoas que participavam se reuniram em frente a Igreja Batista Madre Germana, no Setor Madre Germana 2, para acompanhar a passagem dos cavaleiros ao som de um berrante e palmas. A Cavalaria da Polícia Militar também realizou uma ação para homenagear a adolescente.

O comerciante Robson Marcelo, pai de Luana, desabafou sobre a morte da filha. Robson disse que Reidimar Silva, que confessou ter matado a menina, acabou com a vida da família. “Coração destruído. Não só o coração, os planos, minha vida pessoal, dentro de casa… Ele conseguiu destruir tudo”, lamentou.

Emocionado, nesta sexta-feira (2), Robson ficou ao lado da esposa durante todo o culto em homenagem à menina. Sob forte comoção, família e amigos acompanharam o velório.“Hoje é a reta final. Vamos de entregar a nossa filha para Deus”, finalizou.

Relembre o caso

A menina de 12 anos desapareceu no domingo (27), após ir a um mercado localizado a cerca de 400 metros da casa dela. Vídeos de câmeras de segurança mostram parte do percurso realizado pela menina na ida e na volta do estabelecimento.

Reidimar disse à Polícia Civil que matou a adolescente enforcada e colocou fogo no corpo antes de enterrar a vítima. Ele ainda contou que utilizou parte de um freezer e de um guarda-roupa para queimar o corpo da menina.

O homem ainda jogou cimento por cima da cova, o que dificultou a descoberta. Ele teria convencido a menina a entrar no carro dele dizendo que devia dinheiro aos pais dela e iria fazer o pagamento. Ao ser preso em sua residência, ele também confessou ter tentado estuprar a menina antes de matá-la e disse não haver motivação para o crime.

Confirmação

O exame de DNA feito pela Polícia-Técnico Científica confirmou nesta quinta-feira (1º) que o corpo enterrado no quintal da casa do suspeito Reidimar Silva é da menina Luana Marcelo Alves, de 12 anos. Ela desapareceu ao ir numa padaria perto de casa, em Goiânia. Depois que a Polícia Civil começou a investigar, Reidimar confessou que matou a menina enforcada e mostrou onde ela estava enterrada.

Os pais de Luana, o comerciante Robson Marcelo Santos e a diarista Jheiny Hellen, foram ao Instituto Médico Legal (IML) no último dia 30 de novembro coletar o material genético para ser comparado com o do corpo.