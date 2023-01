Corpo de idoso desaparecido há 5 meses é encontrado, em Goiânia

Foi encontrado neste domingo (8), perto do rio João Leite, o corpo de Waldevino de Sousa Ramos, de 87 anos. De acordo com a família, o idoso estava desaparecido desde o dia 29 de julho de 2022, quando Waldevino, que lutava contra o Alzheimer, teria saído para colocar o lixo na porta de casa e nunca mais voltou, no Jardim Guanabara I, em Goiânia.

Ludmila Rodrigues de Sousa, neta de Waldevino, contou que o corpo do avô foi encontrado por um pescador, que é amigo da família e que. Segundo ela, mesmo em estado avançado de decomposição, um dos tios dela reconheceu o corpo, por conta das roupas que estavam sendo usadas por ele.

“Várias perguntas não temos as respostas. O Corpo de Bombeiros realizou buscas várias vezes no local, mas não encontrou nada. Um pescador, por acaso, encontrou o corpo e lembrou que meu avô estava desaparecido. Agora, aliviou um pouco a nossa angústia, meu avô vai descansar. Foram cinco meses e dez dias de muita angústia”, detalhou.

Waldevino deixa 7 filhos e 17 netos e ainda não há previsão para o enterro, já que a família aguarda a conclusão dos laudos do IML (Instituto Médico Legal) para a liberação do corpo, o que pode levar até 15 dias.