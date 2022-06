Corpo de policial civil é encontrado após três dias de buscas no Lago Serra da Mesa

Após três dias de buscas, o corpo do policial civil do Distrito Federal (DF), Natair Melo, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (27). O agente e o bombeiro aposentado, Francisco Roque, desapareceram depois que a canoa em que eles estavam naufragou durante uma pescaria na noite da última sexta-feira (24), no Lago Serra da Mesa, na zona rural de Santa Rita do Novo Destino, no Norte goiano.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes ainda procuram pelo bombeiro aposentado, o barco e outros objetos das vítimas. “Todas as equipes ainda permanecem no local para encontrar o subtenente Roque. Temos uma força tarefa composta por 28 bombeiros militares, além de quatro militares da Marinha do Brasil”, detalha o comandante da operação, Major Dutra.

No dia do acidente, a corporação informou que o naufrágio ocorreu por volta das 19h na Fazendo Buriti Queimado e que quatro agentes de segurança pública estavam a bordo da canoa para uma pescaria. Durante um deslocamento, a água entrou na embarcação, que acabou afundando. Dois homens conseguiram nadar até à margem do lago e estão bem.

“As buscas são ininterruptas, tanto durante o dia quanto no período da noite. Enquanto durante o dia realizamos buscas subaquáticas com mergulhos em profundidades de até 40m, no período da noite fazemos buscas na superfície quando são empregados um sonar de varredura lateral, além do uso de drones. Nossas atividades não cessam”, finaliza o Major.