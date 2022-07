Corpo de Ronaldo Caiado Filho será cremado em Goiânia

A cremação de Ronaldo Vieira Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), ocorrerá na manhã desta segunda-feira (4). O velório, que acontece desde às 19h30, ainda não tem hora para acabar.

A cremação deve acontecer sem a presença dos familiares. Ainda não se sabe se ocorrerá uma cerimônia para a entrega das cinzas. As informações são da gerência do cemitério Complexo Vale do Cerrado, onde o velório acontece.

Caiado Filho morre no dia em que sua irmã faz aniversário

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado, neste domingo (3). Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha pelo seu aniverário.

Solidariedade

Após a nóticia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disse estar em oração.