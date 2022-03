Corpo de vendedor ambulante é encontrado carbonizado em casa com marcas de sangue, em Goiânia

Um vendedor ambulante de 56 anos foi encontrado carbonizado no quintal de uma casa, no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia, na manhã do último sábado (12). A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local e encontrou sangue na cama de um dos quartos da casa, o que indica que ele pode ter sido esfaqueado antes de ter o corpo queimado. Também foi encontrado no local um documento que provavelmente é da vítima.

Segundo informações dos vizinhos e da Polícia Militar (PM), um casal mora na casa em que o corpo foi encontrado. Eles não estavam na residência quando a polícia chegou ao local e os vizinhos não souberam informar em que momento eles teriam deixado a casa.

A Delegacia de Investigação Homicídios (DIH) de Goiânia apura o caso. Nesta segunda-feira (14), o delegado Ernani Oliveira Cazer ouviu parentes da vítima, as primeiras testemunhas do suposto homicídio. O homem comercializava panelas na região Noroeste de Goiânia e teria sido visto pela última vez na sexta-feira (11).