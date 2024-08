Corpo que pode ser de mergulhador que desapareceu em represa de usina é encontrado

Um corpo foi encontrado boiando em uma represa no Rio Verdão, em Rio Verde, no sudoeste goiano. A suspeita é que o corpo seja do mergulhador Francisco Rodrigues, de 69 anos, que desapareceu enquanto prestava serviços de manutenção na barragem.

O corpo foi encontrado nesta quinta-feira (15), por um grupo de trabalhadores que estava realizando o serviço de manutenção de uma das galerias da Usina Hidrelétrica encontraram um corpo e a polícia foi acionada para remover o corpo que pode ser do mergulhador.

Ao jornal, a Polícia Científica disse que o corpo está em avançado estado de decomposição e estava com roupa de mergulho. Diante disso, não vai ser possível identificar por Papiloscopia, ou seja por meio das impressões digitais, e será coletado material para identificação por DNA.

O mergulhador desapareceu na tarde do dia 11 de abril. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o resgate, mas por conta da pressão da água e da profundidade, precisaram chamar mergulhadores de Goiânia para reforçar as buscas. Mesmo assim, o corpo não foi resgatado na época.