Corpos de goianos mortos em acidente de avião no AM chegam a Goiânia

Os corpos dos cinco empresários goianos, que morreram na queda do avião em Barcelos, no interior do Amazonas, chegaram em Goiânia nesta segunda-feira (18). Um avião de Goiás fez o translado após o governador Ronaldo Caiado organizar com o governador do Amazonas, Wilson Lima, os trâmites e auxiliar as famílias após o acidente aéreo que matou 14 pessoas, no último sábado (16). (Veja abaixo o local em que as vítimas serão veladas)

A queda provocou a morte dos empresários goianos: Gilcrésio Salvador Medeiros, Marcos de Castro Zica, Fábio Campos Assis, Witter Ferreira de Faria e Renato Souza de Assis. O grupo de pescadores seguia para o Rio Negro, um dos destinos de turistas amantes da modalidade, segundo o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese).

Veja abaixo o local em que empresários goianos serão velados :

Gilcrésio Salvador Medeiros: será velado em Goiânia, no Complexo Vale do Cerrado

Marcos de Castro Zica: será velado em Goiânia, no Cemitério Jardim das Palmeiras

Renato Souza de Assis: será velado em Goiânia, no Complexo Vale do Cerrado

Witter Ferreira de Faria: será velado em Itumbiara, no Cemitério da Saudade

Fábio Campos Assis: (a família se recusou a informar)

Acidente

Um avião que saiu de Manaus, capital do Amazonas, caiu e deixou 14 mortos, no último sábado (16). Conforme a defesa civil, o acidente teria ocorrido no momento em que a aeronave se aproximava do pouso, no aeroporto. As “péssimas condições climáticas” teriam sido um dos fatores que causaram a queda.

De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, todos os passageiros eram turistas brasileiros, do sexo masculino, que praticavam pesca esportiva. A aeronave pertencia à empresa Manaus Aerotáxi.

A empresa estava regular e tinha permissão para atuar em táxi aéreo, segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O acidente teve o maior número de mortes desde a última década, segundo dados da Rede de Segurança da Aviação (ASN) da Flight Safety Foundation.