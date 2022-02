Corredor de umidade começa a perder força, mas chuvas devem continuar até esta terça, em Goiás

Atualizada às 9h07

As chuvas isoladas e localmente fortes devem continuar caindo até está terça-feira (22) em Goiás. Essas precipitações são resultado da combinação de nebulosidade com calor que favorece a formação de áreas de instabilidade pelo Estado.

Já a partir de quarta-feira (23), a chuva deve dar uma reduzida e o sol deverá ser mais presente. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que mesmo assim as chuvas podem ocorrer, mas em menor volume.

Amorim disse ainda que a partir do meio desta semana não há previsão de nenhuma passagem de frente fria pelo estado que possa trazer mais chuvas e com isso o tempo fica mais estável.

Carnaval

Para o Carnaval há possibilidade da passagem de uma frente fria por Goiás a partir do próximo domingo (27). Esse sistema, caso de confirme, pode provocar pancadas de chuvas mais leves.

Veja a previsão para esta segunda-feira (21)

Para todas as regiões há previsão de variação de nebulosidade, podendo ter presença de sol e pancadas de chuvas isoladas localmente fortes e com presença de rajadas de vento e raios.

Região Central – pode chover até 20 milímetros, com temperatura oscilado de 19ºC a 29ºC e com umidade de 55% a 95%

Região Leste – também pode chover em torno de 30 milímetros e máxima deve chegar aos 29ºC com umidade entre 55% e 95%

Região Norte – pode chover em torno de 30 milímetros, com máxima de até 30ºC e umidade oscilando de 55% a 95%

Região Oeste – possiblidade de chover até 25 milímetros, a máxima pode chegar até os 30ºC e a umidade oscila entre 55% e 95%

Região Sudoeste – previsão de 15 milímetros com máxima podendo chegar aos 28ºC e umidade relativa do ar oscilando de 55% a 95%

Região Sul – possibilidade de chover 20 milímetros, com máxima em torno de 28ºC e umidade relativa do ar podendo chegar a 95%