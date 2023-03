Correios abre processo seletivo para 129 vagas em Goiás; saiba como participar

O programa Jovem Aprendiz dos Correios abriu processo seletivo para preenchimento de 4.382 vagas, mais formação de cadastro reserva, em todo o país, para os cargos de assistente administrativo e assistente de logística. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (27) no site https://www.correios.com.br.

Podem se candidatar os estudantes com idade entre 14 e 21 anos que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, sendo quatro horas diárias de atividades teóricas e práticas.

Conforme o edital, os selecionados receberão o salário de acordo com o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A seleção será realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais.

Segundo a empresa, 10% das vagas serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos.

Confira a relação de cidades goianas com vagas disponíveis:

Águas Lindas de Goiás (2);

Anápolis (8);

Aparecida de Goiânia (40);

Catalão (3);

Cristalina (1);

Formosa (2);

Goiânia (39);

Goianira (1);

Itumbiara (3);

Jataí (4);

Luziânia (3);

Minaçu (1);

Mineiros (1);

Niquelândia (2);

Pires do Rio (1);

Planaltina (2);

Quirinópolis (1);

Rio Verde (4);

Santo Antônio do Descoberto (1);

Senador Canedo (2);

Trindade (3);

Valparaiso de Goiás (5).