Correios realizam leilão de 199 motos, em Goiás

Os Correios anunciaram na semana passada dois leilões da antiga frota de motocicletas. São quase 200 motos disponíveis para venda ainda no mês de Dezembro. Os veículos foram considerados inservíveis ou obsoletos de acordo com a política da estatal. Entretanto, caso queira dar um lance em alguma dessas motos, você pode fazer uma avaliação presencial da qualidade dos veículos no Centro de Transporte Operacional (CTO) dos Correios, em Aparecida de Goiânia.

Os lances podem ser feitos online pelo link ‘www.licitacoes-e.com.br’, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Os lances já estão sendo aceitos, e os arremates são anunciados nos dias 15 e 30 de Dezembro. Para poder dar lances é necessário fazer um cadastro nas agências do Banco do Brasil, obtendo uma chave de identificação e senha pessoal da plataforma. Vale lembrar que, os veículos estão sendo trocados por conta da política de renovação da estatal, e não por apresentarem defeitos.

Nos anexos do edital você pode saber sobre o modelo, a marca, o ano de fabricação, o estado de conservação dos veículos, além do preço estimado para reparos, especificações dos principais desgastes e defeitos, e valor mínimo para a venda da frota. Os valores de reparos estão entre os R$1500,00 e os R$2700,00, enquanto os preços mínimos de venda estão em torno dos R$850, 00 até R $1400,00. Os lances só serão feitos de forma online e o maior valor automaticamente completa a compra.

