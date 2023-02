Covid-19: subvariante da ômicron é identificada pela primeira vez em Aparecida de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o primeiro caso da subvariante XBB.1.5 da cepa ômicron da Covid-19 em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana de Goiânia. Segundo a pasta, a paciente tem 18 anos e foi diagnosticada no último 17 de janeiro. A confirmação da nova cepa ocorreu na última quinta-feira (2).

No Brasil, de acordo com o banco de dados da Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), uma plataforma internacional para compartilhamento de dados genômicos dos vírus de Influenza e Sars-CoV-2, foram notificados até o momento seis casos da XBB.1.5: três em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, um no Espírito Santo e um no Amazonas. Com a descoberta de Aparecida, o estado de Goiás entra na lista com o sétimo caso detectado no País.

À reportagem, a diretora de Avaliação de Políticas de Saúde da SMS, Érika Lopes, responsável pelo Programa de Sequenciamento Genômico, informou que a paciente apresentou sintomas gripais como dor de cabeça, tosse e dor de garganta. “Constatamos que ela teve contato com outros quatro familiares, que também tiveram a doença, mas ainda não identificamos se foi a nova subvariante ou não. Esse resultado deve sair em menos de uma semana”, destacou.

Érika ainda acrescentou que foi realizada uma busca no sistema de informação de vacinação contra a Covid-19 e não foram identificados registros de que a paciente tenha sido vacinada. “Apenas um dos contatos da paciente com resultado positivo para a doença possui registro de uma dose da vacina Pfizer", explicou.

Segundo a diretora, a nova subvariante é considerada mais transmissível. Cientistas identificaram o primeiro caso de Covid-19 no Brasil causado pela variante XBB.1.5 do coronavírus no início de janeiro. O caso foi confirmado em uma paciente de Indaiatuba, no interior de São Paulo.

"Enquanto o Sars-CoV-2 estiver circulando, ele sofre mutações, fruto do processo natural da replicação do vírus. Por isso é tão importante a pessoa se vacinar e ainda utilizar máscara em locais fechados, ainda mais se for passar por aeroportos e rodociarias”, finalizou.

Importância da vacinação

Os profissionais da SMS enfatizam que a pandemia da Covid-19 está, no Brasil, menos forte e com menos riscos de morte e agravamentos, sobretudo graças à vacinação.

Com 1.301.050 doses de vacinas aplicadas até o início de janeiro de 2023, Aparecida estima que já imunizou com duas doses praticamente toda a população adulta da cidade (98%), estimada em 422.666 habitantes, de acordo com dados do IBGE. Já a cobertura vacinal com a terceira dose é de 42% e com a quarta dose é de 14%.

Dentre os adolescentes de 12 a 17 anos, estimados em 55.212 habitantes, 78% receberam a primeira dose, 55% receberam a segunda dose e apenas 15% procuraram os postos para receber o reforço. Por fim, na população infantil de 06 meses a 11 anos, estimada em 78.983 habitantes, a cobertura vacinal com a primeira dose é de 51% e com a segunda dose é de 31%.