Cozinheira morre após explosão de panela de pressão em Anápolis

A cozinheira Cidelia Pereira de Morais morreu após a explosão de uma panela de pressão em um restaurante no Jardim Alvorada, em Anápolis, a 55km de Goiânia. Cidelia foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (HUGO), em Goiânia, e ficou internada por 10 dias.

O filho de Cidelia confirmou a morte ao Daqui. O acidente aconteceu no dia 23 de setembro, e no boletim de ocorrência sobre a morte aponta “vítima de acidente de trabalho com água quente”.

Cidelia foi socorrida em Anápolis e levada para Goiânia devido a gravidade do caso. A morte ocorreu na segunda-feira (2). O filho dela disse ainda estar confuso e abalado, e preferiu não conversar sobre o ocorrido.

O local onde Cidelia trabalhava não foi divulgado.