Crer alerta sobre risco de lesão medular ocasionada por mergulho em águas rasas

Com a chegada das férias, muitos brasileiros buscam diversão e alívio do calor em piscinas, rios, cachoeiras e praias. No entanto, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) alerta sobre os riscos de lesões medulares resultantes de mergulhos em águas rasas, acidentes que podem ter consequências graves e permanentes.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), o mergulho em águas rasas é a quarta maior causa de lesão medular no Brasil e se torna a segunda causa durante o período das férias de julho. "O mergulho em águas rasas é uma das principais causas de lesões medulares traumáticas. Muitos desses acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção", afirma o gerente de Reabilitação Física e Visual do Crer, Eduardo Carneiro.

O impacto de mergulhar em uma área com profundidade insuficiente pode causar fraturas nas vértebras cervicais, resultando em danos à medula espinhal. Esses danos podem levar à paralisia parcial ou total, comprometendo a mobilidade e a qualidade de vida dos afetados.

Cleber Ribeiro Santos, de 44 anos, sofreu um grave acidente durante um mergulho em água rasa. Ele estava aproveitando um feriado prolongado com a família quando, ao tentar realizar um mergulho mais elaborado para ser filmado por sua esposa, escorregou e bateu a cabeça, resultando em uma lesão severa na coluna cervical.

"Eu perdi os movimentos do pescoço para baixo e fui socorrido pela minha esposa e ribeirinhos até ser transferido para um hospital em Goiânia, onde passei por uma cirurgia", relata Cleber. Após a operação, ele iniciou uma intensa rotina de terapias no Crer, incluindo exercícios para mãos, pernas e musculação.

"A recuperação foi difícil, mas rápida. Em 22 dias, consegui voltar a trabalhar, embora com limitações iniciais. Atualmente, não utilizo mais a cadeira de rodas e estou progredindo diariamente", conta. Cleber deixa um alerta importante: "Nunca subestime o perigo de mergulhar em água rasa. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Aconselho a todos a evitarem essa prática, pois as consequências podem ser devastadoras.”

Durante as férias de julho, o Crer reforça a importância de práticas seguras em ambientes aquáticos. A conscientização sobre os riscos e a adoção de comportamentos preventivos podem evitar acidentes graves e garantir que todos aproveitem as férias de forma saudável e segura.

Recomendações de Segurança