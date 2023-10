Com o objetivo de levar atendimento ortopédico para o interior do Estado e disponibilizar uma assistência adequada e humanizada aos pacientes atendidos, a Oficina Itinerante do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Crer, uma unidade da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás – SES, estará, desta segunda (16/10) até sexta-feira (20/10), em Catalão, na Unidade Básica de Saúde - Doutor Willian Fayad.

O supervisor da Oficina Ortopédica Itinerante do Crer, Rodrigo Silveira Campos, explica que todo o atendimento ofertado pela unidade móvel do Governo de Goiás é gratuito e custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse é um trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), por meio do Crer, e em parceria com a Regional de Saúde Estrada de Ferro e as secretarias de saúde que fazem parte da Regional, e visa garantir atendimento para toda a população goiana.”

Rodrigo pontua que os pacientes deverão comparecer a Unidade Básica de Saúde - Doutor Willian Fayad, Rua paralela VI, número 177, esquina com rua 7, Bairro Copacaba, munidos de cópias do cartão do SUS, comprovante de endereço, carteira de identidade, CPF e o encaminhamento médico ou fisioterapêutico com o pedido da órtese ou prótese.

Os atendimentos são oferecidos em duas etapas. Em um primeiro momento, a unidade móvel fica na cidade por uma semana, registrando o cadastro, colhendo medidas, recolhendo prescrições médicas e avaliando os pacientes. Após 90 dias, a unidade móvel volta ao município para a entrega dos produtos confeccionados pela oficina ortopédica do Crer.



Serviço: Crer leva atendimento ortopédico à população de Catalão

Datas e horários: De 16 a 20 de outubro – das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas;

Local: Unidade Básica de Saúde - Doutor Willian Fayad, rua paralela VI, número 177, esquina com rua 7, Bairro Copacaba.