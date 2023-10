Crer leva oficina itinerante com atendimento ortopédico para Aparecida de Goiânia

Nos dias 4 a 6 e 9 e 10 de outubro, Aparecida de Goiânia vai receber os serviços da Oficina Ortopédica Itinerante do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), uma unidade da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás (SES). O objetivo é disponibilizar uma assistência adequada e humanizada aos pacientes atendidos. A carreta estará no PROREG Aparecida de Goiânia, na Av. Atlântida, nº 37, no Bairro Independência.

O supervisor da Oficina Ortopédica Itinerante do Crer, Rodrigo Silveira Campos, explica que o atendimento será realizado em duas etapas. “Durante esta semana vamos avaliar e triar os pacientes que a cidade de Aparecida de Goiânia identificou e encaminhou para nossa equipe, e após 90 dias, retornaremos para a entrega dos dispositivos ortopédicos”, explica.

A iniciativa faz parte do programa "Viver sem Limites", do Ministério da Saúde em colaboração com a Secretaria da Saúde dos Municípios e o a missão vai além da reabilitação e readaptação das pessoas com deficiência; busca elevar a experiência do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os atendimentos promovidos pela Oficina Itinerante do Crer são inteiramente gratuitos, sendo financiados pelo SUS.

Sobre a Oficina

Lançada em agosto de 2017, a Oficina Itinerante do Crer já atendeu mais de 5,3 mil pacientes, garantindo a entrega de 10.700 aparelhos ortopédicos em todo o Estado até maio de 2023. Rodrigo reforça que a Oficina Itinerante possibilita a democratização do acesso aos serviços ortopédicos ofertados pelo centro de reabilitação estadual. “Nosso propósito é cuidar de vidas, garantindo um atendimento humanizado e de qualidade. A Oficina Itinerante além de facilitar o acesso da pessoa com deficiência às próteses e órteses, transforma vidas assegurando um serviço de excelência em todo o estado de Goiás”, pontua Rodrigo.

Os atendimentos são oferecidos em duas etapas. Em um primeiro momento, a unidade móvel fica na cidade por uma semana, registrando o cadastro, colhendo medidas, recolhendo prescrições médicas e avaliando os pacientes. Após de 90 dias, a unidade móvel volta ao município para a entrega dos produtos confeccionados pela oficina ortopédica do Crer.