Crescimento do número de solteiros gera maior procura por imóveis compactos

Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021, já havia apontado que, no Brasil, o número de pessoas que se declaram solteiras é maior do que dos que se dizem casados. São 81 milhões dos chamados “avulsos” contra 63 milhões de casados.

Dados do último censo do IBGE, feito em 2022, confirmam essa tendência das pessoas estarem vivendo, e bem, sozinhas: dos 74,1 milhões de domicílios do país, em quase 16% (15,9%), ou 11,8 milhões, vivem apenas um morador, formando o que chamamos de famílias unipessoais. Na comparação com o Censo anterior, de 2012, esse percentual era de 12,2%.

A escolha por viver só tem se tornado tão relevante e presente que existe até uma data para sua celebração: 15 de agosto, Dia do Solteiro. Essa mudança de comportamento das pessoas tem impacto em muitos mercados, um deles é o imobiliário, que já percebe um significativo aumento na demanda por imóveis compactos de alto padrão.

“Há muito tempo temos no mercado as unidades menores para atender pessoas solteiras ou famílias sem filhos, mas, com exceção das kitnets, eles tinham um perfil diferente dos atuais, pois eram ‘mistos’ de residencial com hotel (apart-hotel), ou seja, possuíam serviços de hotel integrados ao condomínio. Esse modelo agora não é muito comum no Brasil, pois o perfil do usuário mudou e também a dinâmica do mercado”, observa Henrique Campelo, gerente comercial e de marketing da Euro Incorporações, empresa que tem vários lançamentos imobiliários com metragens entre 60² e 90², numa das regiões mais nobres de Goiânia, sudeste da capital.

Hoje quem procura um imóvel compacto, seja um loft, estúdio, flat ou kitnete dá muito mais valor ao conforto, a plantas modernas e, principalmente, à localização estratégica. Um tipo de imóvel que inclusive apresenta uma grande procura por investidores, já que gera um alto retorno financeiro em locação, comparado aos imóveis mais tradicionais”, afirma o gerente.

Henrique Campelo conta que a Euro Incorporações sentiu a alta dessa demanda pelo compacto de alto padrão em um de seus últimos projetos, o Euro Towers Live Office, que foi lançado em outubro de 2022 e teve 100 % das suas unidades de até 70m² (2 quartos, sendo uma suíte) vendidas no dia do lançamento. Situado ao lado do Alphaville Araguaia, região sudeste de Goiânia, o empreendimento adota o conceito de uso misto com salas comerciais, lajes corporativas e apartamentos compactos de luxo.

Entenda os diferentes tipos de imóveis compactos

Se você é solteiro e está a procura de um imóvel para viver bem a sua solteirice, o gerente comercial e de marketing da Euro Incorporações explica a seguir as diferenças essenciais entre as tipologias de imóveis voltadas para esse público dos “avulsos”.

- Estúdio: nesse tipo de apartamento compacto a principal característica é o fato de não ter divisórias separando os ambientes, com exceção do banheiro. Apesar de pequeno, os ambientes são capazes de comportar confortavelmente os moradores, sem prejuízos em relação ao acolhimento que um lar precisa ter. Em geral as metragens desse tipo imóvel variam entre 30 e 50 m², mas podendo ser maiores.



- Loft: são apartamentos compactos e, tal como o estúdio, traz uma proposta de ampla integração, não tendo divisórias para separar ambientes. A grande diferença é que esse tipo de planta prioriza o pé direito mais alto, mais iluminação e ventilação naturais. Esse maior espaço na vertical faz com que em muitos lofts haja uma espécie de mezanino, que é usado como quarto.



- Flat: são apartamentos compactos que possuem uma configuração semelhante aos quartos de hotel. As plantas trazem divisão entre os ambientes, como o quarto ou suíte, a sala e cozinha, sendo que estes dois últimos podem ou não ser integrados. Conhecidos antigamente como apart hotel, a principal característica que define esse tipo de imóvel é a oferta de alguns serviços de limpeza e manutenção iguais aos de um hotel. Atualmente, os flats trazem configurações mais modernas com seus condomínios trazendo áreas comuns com itens como mini-mercado, sala de reunião, ferramentaria compartilhada, entre outros.



- Kitnet: em geral são residências horizontais compactas, podendo ter ou não divisórias separando os cômodos. Esse tipo de imóvel costuma ser mais simples, por isso é muito procurado por estudantes ou pessoas que querem economizar com o aluguel.