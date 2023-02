Criança é atropelada por moto ao atravessar rua correndo em Goiânia; vídeo

Uma criança foi atropelada por um motociclista enquanto atravessava uma rua correndo na tarde da última terça-feira (31), em Goiânia. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a menina deixa a calçada e entra correndo na rua, quando é atingida pela moto e arremessada a alguns metros de distância (veja o vídeo acima).

No vídeo, é possível observar que o motociclista chegou a frear mas não conseguiu evitar o atropelamento. Após ser atingida, a criança chega a cair ao chão junto com o condutor, que levanta segundos depois. De acordo com a Polícia Militar, a menina não teve ferimentos graves e foi levada para o hospital e o motociclista, segundo a corporação, teve algumas escoriações, mas passa bem.

"Quando chegamos ao local, a menor apresentava sangramento na cabeça, escoriações no braço e pernas e joelhos e o motociclistas escoriações nos joelhos e mãos", disse a corporação.

O atropelamento aconteceu no Jardim Lajeado. A reportagem entrou em contato com o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) para saber o estado de saúde da menina, mas não tivemos resposta até a última atualização desta reportagem.