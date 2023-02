Criança de 10 anos morre após levar choque elétrico no Parque Anhanguera, em Goiânia

Uma criança de 10 anos morreu por volta do meio-dia desta quarta-feira (1º) depois de levar um choque elétrico, no Parque Anhanguera, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, assim que chegaram ao local, os bombeiros encontraram o menino deitado no chão, próximo à caixa de energia, recebendo massagem cardíaca de um vizinho.

À reportagem, o tenente Heitor Braga detalhou que o menino já estava sem sinais vitais quando o Corpo de Bombeiros chegou para realizar o atendimento. “Mesmo com o uso de equipamentos médicos avançados, depois de 40 minutos não tivemos retorno e o médico confirmou a morte da criança”, afirmou.

Fatalidade

Aos Bombeiros, a família relatou que o menino teria se frustrado com uma derrota em um jogo de videogame e, por isso, teria ido para o lado de fora da casa para amenizar o sentimento de raiva.

“Ele agachou e encostou no muro, que fica perto do portão de entrada, ao lado de uma caixa de passagem de energia, que estava lacrada. Provavelmente a fiação no interior da caixa devia estar exposta e conduziu a eletricidade até a tampa [da caixa], em que o menino encostou e levou o choque”, afirmou Braga.

Segundo a corporação, no local não havia nenhuma irregularidade aparente. “Não tinha nada que, à primeira vista, indicasse risco de choque elétrico. Não dava para prever. Foi uma fatalidade”, afirmou o tenente.