Criança de 11 anos morre com suspeita de dengue em Caldas Novas

Miguel Silva do Nascimento, de 11 anos, morreu nesta terça-feira (9) com suspeita de dengue, em Caldas Novas, no sul goiano. A criança chegou a ser internada no Hospital Municipal Dr. André Ala Filho, em estado grave, mas não resistiu. Miguel tinha um irmão gêmeo.

De acordo com a Prefeitura de Caldas Novas, o menino deu entrada na unidade de saúde acompanhado da mãe às 8h29 desta terça-feira, com comprometimento dos rins. Após os exames, ele foi entubado e, posteriormente, teve uma parada cardíaca, tendo óbito declarado no mesmo dia, às 11h42.

Conforme a administração municipal, ainda será confirmado se a criança estava contaminada com dengue. (Veja a nota completa no final da matéria)

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), a cidade tem três mortes confirmadas pela dengue e mais quatro em investigação.

Em nota, a prefeitura informou que "tem trabalhado com intensificação da assistência, aumento do horário e ampliação dos postos de acolhimento, campanhas de informação sobre sintomas e fluxos de atendimento". Acrescentou que tem feito a "mobilização para a limpeza, coleta de lixo e entulhos residenciais, e principalmente, sensibilização da comunidade sobre a corresponsabilidade."

O velório e sepultamento do Miguel ocorreu às 9h desta quarta-feira (10), na funerária Paz Universal da cidade.

Veja a nota completa da Prefeitura de Caldas Novas

A Secretaria Municipal da Saúde de Caldas Novas comunica que, nesta terça-feira, 09, o Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município recebeu a notícia, sobre o óbito de um menor M.S.N, de apenas 11 anos, por suspeita de complicações da Dengue. Em razão de alguns questionamentos sobre o caso, a SMS vem a público esclarecer que:



1) De acordo com o relatório de atendimento do Hospital Municipal Dr. André Ala Filho - Pronto Atendimento Infantil, o menor, acompanhado da Mãe, deu entrada na unidade hospitalar às 8:29h da última terça-feira, 09, em estado grave, tendo inclusive, comprometimento dos rins.



2) Que, de imediato, o menor foi atendido pela equipe médica, medicado para os sintomas e realizado exames laboratoriais. Devido à gravidade do caso, e com a evolução do quadro, o paciente precisou ser entubado, e posteriormente, teve uma parada cardiorrespiratória, tendo óbito declarado no mesmo dia, às 11:42h.



3) Esclarecemos ainda, que o caso está sob investigação da Vigilância Epidemiológica, e que, confirmação oficial só será possível, após análise pela equipe estadual de Vigilância de óbito por dengue e outras Arboviroses e o resultado final do exame para dengue, emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).



4) Importa informar também, que o Governo de Caldas Novas tem investido continuamente no Programa Municipal de Combate à Dengue e demais Arboviroses, e que, desde o início do período chuvoso a gestão tem trabalhado com intensificação da assistência, aumento do horário e ampliação dos postos de acolhimento, campanhas de informação sobre sintomas e fluxos de atendimento, e ainda, de mobilização para a limpeza, coleta de lixo e entulhos residenciais, e principalmente, sensibilização da comunidade quanto à sua corresponsabilidade.



5) Considerando ainda, que todo o país se encontra envolvido na luta contra a Dengue, Chikungunya e Zika, é imprescindível que a população exerça vigilância cuidadosa sobre suas residências e seus locais de convivência, de forma a garantir que o mosquito Aedes aegypti não encontre meios de se proliferar, lembrando que o período, com chuvas frequentes e altas temperaturas favorece sua reprodução.



Lamentamos profundamente o ocorrido, nos solidarizamos com a família neste momento de dor, e respeitosamente, nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.



Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Caldas Novas