Criança de 3 anos é confirmada com varíola dos macacos em Goiás

Em Goiás, mais uma criança foi confirmada com varíola dos macacos. De acordo com informe da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) desta terça-feira (30), o paciente tem 3 anos de idade. Ainda não há informações de qual o município e do estado de saúde.

Este é o segundo caso confirmado em crianças no Estado. Um menino de 9 anos de Luziânia também já havia testado positivo para a infecção.

Ao todo, 12 novos casos foram confirmados no Estado. Agora, já somam 222 infectados pelo vírus Monkeypox.

Ainda, 385 casos suspeitos estão sob investigação das vigilâncias epidemiológicas dos municípios e aguardam resultados de testes para excluir ou confirmar o diagnóstico. Outros 229 pacientes suspeitos foram descartados.

Até o momento, não há registro de óbitos pela doença em Goiás. A faixa média de idade dos contaminados é 32 anos e a maioria dos pacientes são homens, totalizando 218 dos confirmados. Já as mulheres são 4.

Goiânia é o município com mais casos da varíola dos macacos, com 177 confirmações de infecções. Em Aparecida, são 19 pacientes. Já em Vaparaíso de Goiás, são 5. No total, 17 municípios goianos possuem casos confirmados.