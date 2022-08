Criança e adolescente são baleadas dentro de casa, em Catalão

*Atualizada em 19/08 às 16h21

Uma criança e uma adolescente foram baleadas quando estavam dentro de casa no início da tarde desta sexta-feira (19), em Catalão. Conforme informações preliminares da Polícia Militar, a criança é uma menina de 5 anos que foi baleada na cabeça, enquanto a adolescente, que teria 15, foi atingida na região do abdômen. As vítimas foram levadas para o hospital.

O crime aconteceu no bairro Evelina Nour II, por volta das 13h30. De acordo com a PM, quatro homens chegaram em duas motocicletas e dispararam na direção de um homem que chegava na residência, sobrinho da dona do lugar.

No entanto, os disparos atingiram a menina e adolescente, que foram levadas para a Santa Casa de Catalão. Já os criminosos fugiram logo em seguida.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A reportagem tenta confirmar o estado de saúde da menina e da adolescente, que seguem internadas.