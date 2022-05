Criança encontra ossada humana ao soltar pipa em matagal de Aparecida de Goiânia

Uma criança de 8 anos encontrou uma ossada humana enquanto soltava pipa em um matagal no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira (24). Os ossos estavam parcialmente enterrados e as roupas encontradas junto dos restos mortais indicam se tratar de um homem, segundo a Polícia Técnico-Científica de Goiás.

O pai da criança acionou o 1º Distrito Policial de Aparecida e uma perícia criminal também foi realizada no local pela Polícia Científica. Em casos como este, a identificação da ossada ocorre por meio da arcada dentária ou do DNA, através do cruzamento de dados entre o material genético encontrado nos ossos e o banco de perfis da polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) não conseguiu identificar por meio do DNA encontrado nos ossos e encaminhou o material para a Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal (Safol). O procedimento na Safol deve confirmar o sexo e a idade aproximada da pessoa através do reconhecimento da arcada dentária.

A Polícia Científica vai cruzar essas informações com o banco de dados de familiares de desaparecidos. O delegado Klayter Leandro Toledo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, responsável pelo inquérito policial, aguarda o resultado do laudo da Safol e deve ouvir testemunhas nos próximos dias.