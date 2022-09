Crianças de CMEIs de Goiânia recebem concertos de música clássica

Crianças de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Goiânia estão recebendo concertos de música clássica com repertório inspirado no cancioneiro infantil brasileiro. A iniciativa faz parte do projeto Concertante Primeira Infância, criado no Rio de Janeiro há três anos e Goiânia é a segunda capital brasileira a receber a iniciativa. As apresentações que começaram no último dia 8 de setembro, seguem nesta segunda (12) e terça-feira (13), nos CMEIs Jardim América, Evangelina, Minervina e Goiânia Viva.

A ideia do projeto é levar desenvolvimento por meio da música que pode auxiliar na saúde mental, na criatividade, na concentração, na expressão corporal, na autonomia, no equilíbrio, no desenvolvimento da fala e até mesmo no raciocínio matemático. Nas crianças, o efeito é ainda potencializado. O repertório é infantil com músicas populares como “sambalelê”, “caraguejo” e “ciranda-cirandinha”.

Os concertos serão executados com instrumentos de orquestra: voz soprano por Ana Flávia Albuquerque; flauta por Kamilla Couto, violoncelo por Ana Claudia Nunes e regência do maestro Marcos Vinícius Vianna. Haverá também a apresentação do Palhaço Adamastor, interpretado pelo ator Guilherme Miranda. Musicista e coordenadora técnica e musical do projeto, Adriana Rodrigues afirma que além de divertir crianças, o projeto tem como objetivo tornar a musicalidade um instrumento presente na educação.

“Através da sensibilização da música, a criança pode trabalhar a sua expressão criadora, pode trabalhar a sua identidade, a sua cultura, e pode, principalmente, se expressar ou trabalhar a sua escuta do mundo, compreender a paisagem sonora que a gente vive, interferir nessa paisagem sonora, e, principalmente, extravasar toda arte que tem dentro dela”, afirma Adriana, que é doutora em música, professora do Conservatório Brasileiro de Música do Centro Universitário (RJ) e da UniRio, além de ser presidente do Foro Latino Americano de Educácion Musical (FLADEM).

Capacitação

Nos dias 5 e 6 de setembro - antes da primeira apresentação na capital - foram realizadas palestras para profissionais da área e comunidade na Universidade Federal de Goiás (UFG) e no Instituto Federal de Goiás (IFG). Na ocasião também foi realizado um concerto para crianças entre 0 a 6 anos do Departamento Infantil da UFG. A capacitação se estendeu para pais, acompanhantes, professores e cuidadores dos CMEIs com tema central: “Educação Musical na Primeira Infância”.

Os professores receberam um material de apoio contendo repertório, lista de instrumentos utilizados no programa e sugestões de atividades musicais que poderão ser desenvolvidas em sala de aula.

O projeto

Aprovado pela Lei Rouanet em 2020, o projeto Concertante Primeira Infância foi desenvolvido por um grupo formado por músicos, cantores, regentes, artistas e professores. O grupo explica que entre os objetivos estão proporcionar a crianças da primeira infância novas formas de ouvir, ver e sentir a música, ampliar a escuta, valorizar o silêncio, perceber o diálogo entre os instrumentos, além de observar, perceber e escutar a música a partir de outros ângulos.

Programação dos eventos:

1 - Concerto no CMEI Jd. América:

Data/horário: 12/09/2022, das 9h às 10h.

Local: CMEI Jd. América. Rua C-145, esquina com praça C-164, Jardim América, Goiânia

2 - Concerto no CME Evangelina:

Data/horário: 12/09/2022, das 15h30 às 16h30.

Local: CMEI Evangelina. Estr. 115, número 316 - Chácaras Recreio São Joaquim, Goiânia

3 - Concerto no CMEI Minervina:

Data/horário: 13/09/2022, das 8h30 às 9h30.

Local: CMEI Minervina. Rua Sr.38, St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia

4 - Concerto no CMEI Goiânia Viva:

Data/horário: 13/09/2022, das 16h às 17h.

Local: CMEI Goiânia Viva. Rua Gv23, esquina com a Gv22, Residencial Goiânia Viva, Goiânia