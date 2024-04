Crianças são resgatadas de casa tomada por lixo e comida podre, em Rio Verde

Duas crianças foram resgatadas de uma casa tomada por lixo e comida estragada em Rio Verde, no sudoeste do estado. As meninas de 4 e 7 anos foram encontradas pela Polícia Civil (PC) depois de uma denúncia anônima e agora estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Segundo o delegado Carlos Roberto, a notícia que chegou até eles foi a de que as crianças não eram alimentadas de forma adequada, não recebiam higiene e eram deixadas sozinhas. Foi apurado pela polícia que a mãe é dependente química.

O delegado explicou ainda que as crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e estão em um abrigo da cidade. A mulher apontada pela polícia como mãe das meninas não foi presa, mas será investigada por maus-tratos.

"A mãe de 35 anos não tem antecedentes criminais. Ela não foi presa em flagrante, mas será investigada pelo crime previsto no artigo 136 do código penal", disse o delegado.

O Conselho Tutelar explicou que foram chamados para acompanhar os policiais até a casa e que a partir do que foi encontrado levaram as crianças para o abrigo temporário. Agora será instaurado um processo no juizado que vai fazer um estudo de causa com a mãe e a família das crianças.

A identidade da mãe não foi divulgada, por isso o jornal não conseguiu localizar a defesa.