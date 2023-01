Crianças sofrem queimaduras após passarem desinfetante veterinário pelo corpo em berçário

Três crianças de dois anos de idade foram internadas depois de passarem desinfetante veterinário nos próprios corpos, em Rio Verde, região sudoeste do estado. O caso aconteceu nesta quarta-feira (18), em um berçário localizado no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), as crianças tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau e precisaram ser internadas.

À TV Anhanguera, Helton Alves, tenente do Corpo de Bombeiros, detalhou como as crianças estavam quando a Corporação chegou ao local. “Elas estavam chorando bastante e tinham lesões na pele, locais com vermelhidão, com bolhas. Queimaduras de primeiro e segundo grau”, afirmou.

Em entrevista à TV Anhanguera, a proprietária do local, Rosemary Tavares, afirmou que o berçário não tem alvará de funcionamento. “Ainda não passei de dez crianças por causa disso (do alvará). Acredito que isso (o produto) estava no telhado, aqui não tem produto nenhum. Não compramos nenhum produto aqui nessa casa, que não seja o que usamos. Meu foco agora é que eles (as crianças) saiam do hospital”, afirmou.

O Daqui tentou contato com a proprietária do berçário por telefone, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

À TV, a Polícia Civil informou que as crianças devem passar por exames de corpo de delito e que investigará o caso.

Estado de saúde

As crianças, que foram encaminhadas inicialmente para um Hospital de Rio Verde, foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, devido a gravidade dos ferimentos.

Ao Daqui, o Hugol informou que o estado de saúde de uma das três crianças é grave e que ela respira com ajuda de aparelho. Já as outras duas, segundo informou o Hospital, têm estado de saúde regular e respiram espontaneamente.