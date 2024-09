Crixás é a primeira cidade em Goiás a adotar rodízio no abastecimento de água

A cidade de Crixás é a primeira em Goiás a implementar o rodízio de abastecimento de água por conta da seca. Segundo a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), não chove há cerca de cinco meses no município e o Córrego Forquilha secou - principal manancial de abastecimento de água de Crixás. A Saneago chegou a elaborar um plano de rodízio para oito municípios de Goiás.

A escala de rodízio começo0u na última segunda-feira (23). Desde então, um dia a água é liberada e no outro é desligada, ou seja, o abastecimento acontece um dia sim e outro não. Em nota, a Saneago destacou que as altas temperaturas e os recordes de baixa umidade elevaram consideravelmente o consumo de água e a recomendação à população de Crixás é de redução no consumo.

"Até que as chuvas retornem, é imprescindível que todos diminuam seu consumo. Lembramos também sobre a importância das caixas d'água, que auxiliam na reservação domiciliar. Imóveis que contam com caixa d’água bem dimensionada são menos impactados ou sequer ficam desabastecidos", alerta a Saneago.

Assim, a orientação da Saneago, com a falta de chuvas em outras cidades de Goiás há mais de 150 dias, é que os consumidores evitem desperdícios. Algumas dicas dadas pelo órgão são:

tomar banhos mais curtos;

regar o jardim no início da manhã ou no final da tarde;

usar a máquina de lavar com a maior quantidade de roupas possível;

reaproveitar a água da máquina para lavar a casa;

lavar o carro apenas se for extremamente necessário.

Seca em Goiás

Apesar do abastecimento de água no estado seguir dentro da normalidade até o momento, a Saneago elaborou planos de racionamento para oito municípios goianos. A lista é formada por Goiânia, Porangatu, Nova Crixás, Mozarlândia, Arenópolis, Iporá, Caiapônia e Bom Jesus de Goiás. Destes, apenas Crixás, que não está na lista, aderiu o rodízio. A medida, segundo o órgão, é para fins de prevenção.

Ainda conforme a Saneago, o Brasil enfrenta a pior estiagem dos últimos 44 anos. Por exemplo, o Rio Meia Ponte, um dos mais importantes de Goiás, atingiu no início de setembro o nível crítico 3, o que significa que a vazão de escoamento no manancial é menor ou igual a 3 mil L/s. A caráter de comparação, o índice mais baixo, ou seja, de menor vazão, é o 4. Além disso, o órgão tem recorrido ao Reservatório João Leite para suprir a demanda de abastecimento público de Goiânia.

Afinal, quando vai chover?

De acordo com a meteorologista do Inmet em Goiás, Elizabete Alves Ferreira, existe a possibilidade da tão esperada chuva chegar a partir do próximo sábado (28). Dessa forma, essa massa de ar quente e seco começa a dar uma trégua diminuindo as temperaturas entre dois a cinco graus e trazendo uma chuva com característica de início de primavera.

"O que significa rajada de vento, trovão, também granizo, porque está muito seco, muito quente. O contraste térmico favorece esses granizos isolados e também as rajadas de vento intensas. Aquele levantamento de poeira pode acontecer de novo na região sudoeste, região de Jataí e Rio Verde. Pode ter esse levantamento de poeira, encobrindo a cidade com aquela poeira avermelhada", explica Elizabete Alves Ferreira.