Cufa abre inscrições de concurso de beleza para moradoras da periferia

A Central Única das Favelas (Cufa) Goiás está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para o TopCufa 2022, um concurso de beleza para moradoras da periferia. Para se inscrever, é preciso ser mulher, morar em bairros de periferias, comunidades ou favelas e ter entre 16 e 29 anos.

Além do desfile de moda, o evento contará com apresentações, oficinas culturais e muita música. O objetivo é valorizar a estética feminina, empoderar mulheres, combater o preconceito e dar oportunidades para mulheres periféricas ingressarem no mercado da moda e no mercado publicitário.

São duas modalidades abertas para as candidatas, a ‘Fashion': para as meninas que sonham com as passarelas e buscam carreiras de modelo, e a ‘Street Style’: para revelar talentos que atendam às várias demandas do mercado publicitário.

O concurso oferece capacitação para as candidatas ao longo da seleção. As vencedoras vão ganhar o agenciamento de carreira, uma bolsa integral do curso de modelo e manequim e um book fotográfico profissional.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 30 de julho pelo site oficial da Cufa Goiás. A interessada deve seguir os perfis da Cufa nas redes sociais, entrar nos grupos de whatsapp e preencher um formulário online.

Para enviar o formulário, a candidata precisa anexar uma foto do rosto, uma de corpo inteiro, escrever as medidas corporais e anexar comprovante de residência e documentação pessoal. A Autorização de uso de imagem está disponível para download e será assinada no local, no dia da primeira seletiva.

Cufa Goiás

Presente em Goiás há mais de 10 anos, a Cufa conta com lideranças espalhadas em 35 cidades goianas e 509 comunidades locais. Além do Brasil, está presente em outros 17 países.

Destinada a ajudar pessoas em vulnerabilidade social, a Central das Favelas conta com projetos na área do esporte (Liga Internacional de Basquete de Rua e Taça das Favelas), educação (Aperte o ESC), capacitação profissional (Bora empreender) e cultura (Top Cufa e Prêmio Pretos Empreendedores). Além dos projetos, a equipe também fez uma série de trabalhos sociais durante a pandemia, atendendo mais de 870 mil pessoas em todo o estado.