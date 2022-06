Cufa Goiás vai distribuir 30 mil botijões de gás até o fim do ano

A ação "Cufa vale Gás" foi lançada nesta quarta-feira (22), em Goiânia, no setor Pedro Ludovico. O projeto faz parte de uma parceria entre a CUFA e a Petrobras que está acontecendo em todo o Brasil. No total, serão 35 cidades alcançadas em Goiás, sendo 509 territórios de periferia que existem lideranças locais da CUFA. Essas lideranças moram e conhecem as necessidades do local.

A intenção do programa é ajudar as famílias que estão passando por dificuldades, já que um botijão de gás hoje está em torno de 10% de um salário mínimo. A campanha vai até o fim do ano e as pessoas que têm direito a esse benefício foram cadastradas no último mês pelas lideranças locais.

"Até o fim do ano, mais de 30 mil famílias serão atendidas com essa ação em Goiás. Tendo a média de 4.2 habitantes por casa, estamos falando em mais de 120 mil pessoas beneficiadas com esse projeto, somente no estado", afirmou Breno Cardoso, presidente da CUFA GO.

Os interessados em contribuir com essa ação humanitária podem procurar mais informações no site da CUFA ou pelas redes sociais @cufagooficial.