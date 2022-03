Cufa promove campanha de doação de sangue na região metropolitana de Goiânia

A Central Única das Favelas (Cufa) em Goiás lançou a campanha Cufa “Sangue Bom” para doação de sangue na região metropolitana de Goiânia. O projeto ocorrerá durante todo o mês de abril e conta com a parceria da TV Anhanguera.

A iniciativa tem o objetivo de abastecer os estoques de bolsas de sangue do estado - que hoje apresentam um déficit de 26%, e terá pontos de coleta, com a presença do ônibus do Hemocentro, em cidades e comunidades de atuação da Cufa.

Para ser um doador, basta entrar no site da Cufa e se inscrever.

Datas e pontos de coleta confirmados

- 02/04 - Goiânia

Buena Vista - Rua João Amorelli - Posto de Saúde da Família

- 16/04 - Senador Canedo

Nova Goiânia - Avenida Dom Emanuel - Delegacia da Mulher (Pavilhão 2)

- 23/04 - Goianira

Cora Coralina - Viela 1, 12

- 30/04 - Aparecida de Goiânia

Cidade Livre - Avenida Independência - Associação de Moradores da Cidade Livre