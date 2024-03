Cuidados e dicas de moda para o outono brasileiro

Com a chegada do outono, mesmo em um país predominantemente quente como o Brasil, é importante estar preparado para as mudanças de temperatura e para as particularidades desta estação. Todas as estampas, cortes e modelos, precisam ser adaptados para a realidade e a praticidade do País.

Esse é um momento “coringa”, com variações de temperaturas ao longo do dia, o que pede opções de roupas leves, mas em tons terrosos clássicos da estação. A professora do curso de design de moda da Estácio, Ana Carolina de Santana, explica sobre peças de roupas que sejam mais versáteis e adaptáveis ao clima.

“É importante escolher tecidos leves e respiráveis que permitam conforto durante os dias mais quentes e possam ser combinados com camadas adicionais para as noites mais frias”, explica.

Ana Carolina alerta também para a tendência do utilitarismo. “Também conhecida como ‘moda utilitária’ que une conforto, funcionalidade e versatilidade como principais elementos para compor looks para o dia a dia sem perder o estilo e a sofisticação da mulher contemporânea”, complementa.

A designer de moda preparou algumas dicas essenciais para montar looks adequados e manter as roupas em bom estado durante o outono:

1. Camadas leves: Opte por peças que possam ser facilmente sobrepostas, como camisetas, blusas de manga comprida e cardigãs. Dessa forma, você pode adicionar ou remover camadas conforme necessário para se adequar às mudanças de temperatura ao longo do dia.

2. Tecidos naturais: Escolha tecidos leves e naturais, como algodão, linho e viscose, que são respiráveis e permitem uma melhor circulação de ar, mantendo o corpo fresco nos dias mais quentes.

3. Cores neutras e terrosas: Aposte em cores neutras e terrosas típicas do outono, como tons de marrom que estão super em alta assim como o bege, verde-oliva e mostarda. Essas cores são versáteis e fáceis de combinar, criando looks elegantes e atemporais.

4. Estampas e texturas: Adicione interesse visual ao seu guarda-roupa com estampas sutis, como listras, xadrez e florais, ou com texturas como tricô, veludo cotelê e suede. Esses elementos podem dar uma nova vida às peças básicas do seu guarda-roupa.

5. Cuidados com as roupas: Para manter suas roupas em bom estado durante o outono, é importante seguir algumas práticas de cuidado. Lave as peças de acordo com as instruções de lavagem da etiqueta, evite o uso excessivo de secadora e guarde as roupas limpas e secas em um local arejado e protegido da umidade.