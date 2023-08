Curso de extensão na área de Alimentos será ofertado no IFG Aparecida para a população

As inscrições para o curso de extensão “Conectando Sabores e Negócios: aprenda a inovar e empreender com alimentos”, organizado pelo Núcleo Incubador do IFG - Câmpus Aparecida de Goiânia serão abertas em 18 de setembro. O curso será realizado em 10 encontros semanais, às quintas-feiras, a partir de 28 de setembro, das 19 às 22 horas.

Serão oferecidas 60 vagas, sendo 80% ao público externo (48 vagas) e 20% ao público interno do IFG (12 vagas). O curso é gratuito e os participantes receberão certificado de 40 horas. Ao final, as melhores ideias de negócios serão selecionadas e premiadas.

As inscrições serão feitas a partir do preenchimento de formulário próprio on-line. A seleção se dará pela ordem de inscrição e os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, residir em Aparecida de Goiânia e ter interesse em empreender na área de alimentos.

O objetivo do curso é promover uma formação participativa e interdisciplinar da comunidade externa do IFG, partindo da compreensão do empreendedorismo como um caminho viável para inserção no mundo de trabalho e transformação social.