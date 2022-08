Curso gratuito em Goiânia desenvolve habilidades de venda

O Sebrae-GO, em parceria com o Conselho Regiional dos Representantes Comerciais no Estado de Goiás (Core-GO), realiza o curso "Vender é da Natureza Humana", voltado para representantes comerciais no dia 16 de agosto, das 18h às 22h. Ele será ministrado na sede do Sebrae em Goiânia, localizado na T-3, no Setor Bueno.

Inspirado pelo livro 'Saber Vender é da Natureza Humana', de Daniel H. Pink, o objetivo do curso é desenvolver habilidades de fazer boas perguntas; tomada de perspectivas para criar cenários favoráveis a indução; inteligência emocional e resiliência; resolução de problemas e positividade.

A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do formulário enviado por e-mail para representantes registrados no Core-GO, mas também está disponível no site e na sede do conselho.



O curso tem vagas limitadas para 40 participantes. A carga horária será de quatro horas e será ministrado completamente no formato presencial.