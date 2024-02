Curso pré-vestibular em Goiânia recebe inscrições grátis

O Sesc Goiás está com as inscrições abertas para o seu curso pré-vestibular, o Super Médio. São 30 vagas gratuitas para estudantes e egressos nas categorias trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, estudantes da rede pública da educação básica e demais estudantes na categoria Público em Geral, todos de baixa renda (cuja renda familiar seja de até três salários mínimos).



As vagas fazem parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc Goiás e o período de inscrição é do dia 12 a 21 de fevereiro de 2024. Veja o edital aqui.

Para se inscrever é necessário acessar, a partir do dia 12 de fevereiro, o site sescgo.com.br, clicar na aba “Credencial Sesc” e realizar seu login ou inscrição no Meu Sesc. A divulgação da 1ª chamada está prevista para o dia 23 de fevereiro.



O Super Médio é um programa de aprimoramento da aprendizagem visando os melhores resultados na realização dos exames regulares, olimpíadas, vestibulares, além das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir do oferecimento de metodologias diferenciadas de aulas, mais focadas e mais interativas.



As aulas para o curso pré-vestibular Super Médio serão ministradas presencialmente, no período vespertino, das 14h às 17h40, de segunda-feira à sexta-feira. As disciplinas que serão trabalhadas são: Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História.



O início das aulas está previsto para dia 11 de março de 2024, na unidade Senac Aparecida de Goiânia (Av. Maria Cardoso, Quadra 29, Lote 6/22, Jardim Luz), com duração total de sete meses.