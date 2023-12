Curso Solidário de Costura Criativa de Natal está com vagas abertas

De 6 a 8 de dezembro, das 14h às 18h, acontece no Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, em Goiânia, o Curso Solidário de Costura Criativa com foco em enfeites natalinos. Aberto a todos os interessados, a oficina tem como objetivo ensinar a confecção de peças como enfeite de porta, saco para vinho e gorro de Papai Noel.

Para participar, os interessados devem doar o mínimo de 10kg de alimentos não perecíveis no ato da inscrição (entre os itens, panetones também são bem-vindos). Os participantes terão disponíveis o material necessário para aprendizagem do conteúdo.

"Nossa intenção é oferecer uma experiência que vai além do aprendizado de técnicas de costura. Queremos fomentar o espírito de solidariedade e comunidade, especialmente neste período do ano em que muitas pessoas precisam de suporte adicional. Por isso, essas doações serão encaminhadas à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que se encarregará de distribuí-las às pessoas e famílias em situação de necessidade", afirma Rogelia Pinheiro, gerente do Clube de Costura,

Doação de roupas

Outro incentivo a ação beneficente do Clube de Costura durante o mês de dezembro é a arrecadação de doações de roupas em bom estado, que também serão destinadas a pessoas em vulnerabilidade social, com vantagens a quem ajuda.

Doando até 10 peças o cliente receberá um desconto de 15% em seus ajustes, enquanto doações acima de 10 peças garantirão um desconto de 20%.