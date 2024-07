Cutelaria movimenta as férias em Goiânia

Começa nesta sexta (12), o Goiânia Knife Show, evento nacional de cutelaria que promete agitar o mês de férias em Goiânia. Cuteleiros do País inteiro desembarcam na capital para o evento, que também é aberto ao público. Na programação, acontecerão exposições, vendas de facas e de insumos para a cutelaria e churrasco, desafios e concursos para cuteleiros, workshops, gastronomia, shows e muita diversão.

O evento, que acontece na Villa Cavalcare, promete uma programação intensa e variada. Aberto ao público, a expectativa é que reúna cerca de 3 mil pessoas. Durante os três dias, os visitantes poderão conferir de perto o trabalho dos mais renomados cuteleiros.

Na sexta-feira, 12, o evento começa com um concurso de melhores peças. O destaque será a Pista de Forja, no qual facas serão modeladas ao vivo para o público. Estão previstas ações como competição de cortes, desafio de arremesso de machado, workshops como o de defesa pessoal com faca com Rogério Roscio e palestra com Rick Lala sobre canivetes, da qual ele é referência nacional.

A música não ficará de fora. Dois shows acontecerão em cada dia. Em destaque, Dixie Hills, de estilo country, Sandro Reis, que canta sertanejo, e o autêntico rock da banda Toca Rock. Na praça de alimentação, bebidas e uma gastronomia irresistível: churrasco em estilo fogo de chão, arroz carreteiro, hambúrgueres artesanais e panelinhas estarão entre as opções.

A cutelaria é a arte da fabricação artesanal de instrumentos de corte, incluindo facas, adagas, espadas, machados, punhais, entre outros. Antigamente vista como uma necessidade, passou a ter ares de hobby após o processo de industrialização.

Com a disseminação na internet, ganhou comunidades inteiramente dedicadas ao assunto e hoje já se tornou uma profissão.

Serviço: Goiânia Knife Show

Onde: Villa Cavalcare - R. MP 12, s/n - Res. Mar Del Plata - Goiânia

Quando: 12 (sexta-feira), 13 (sábado) e 14 (domingo) de julho

Horários: A partir das 17h na sexta, e a partir das 9h no sábado e no domingo

Vendas na portaria: Ingressos custam R$ 50, com direito a meia-entrada para crianças de até 12 anos

Vendas antecipadas: Ingressos custam R$ 40, com direito a meia-entrada para crianças de até 12 anos

Pontos de venda física: Uniland e Texas Center - vendas até na quinta-feira (11).

Vendas digitais: https://baladapp.com.br/a/goiania-knife-show-gks/5277

Programação Goiânia Knife Show

Exposição e vendas de facas e de insumos para a cutelaria e churrasco, desafios e concursos para cuteleiros, gastronomia, shows e muita diversão

Sexta-feira - 12/07

15:00 - Recepção de cuteleiros e concurso das melhores facas

17:00 - Abertura dos portões para o público e da praça de alimentação

18h - Julgamento das melhores facas - O corpo de jurados é composto de nomes reconhecidos no segmento: MS Dionatan Franco, JS Ismael Biegelmeier, JS André Klen, Rick Lala.

19:00 - Anúncio das melhores facas e entrega de premiação aos vencedores

20:00 - Show de abertura - A dupla sertaneja Léo Reis e Bruno são do interior do estado e traz um repertório raiz, cheio de modas de viola. Os cantores também têm composições próprias.

21:00 - Show da noite - Dixie Hills

A banda apresenta influências do country, blues, rockabilly e bluegrass, com o comando dos músicos Gustavo Rocchi, André Montel e Rafael Lima, que iniciaram sua trajetória em São José do Rio Preto (SP), no ano de 2010, mas desde 2013 se apresentam em Goiânia, com uma pegada de country rock e covers de grandes nomes do cenário musical mundial.

Sábado - 13/07

09:00 - Abertura dos portões para o público

10:00 às 12:00 - Desafio da forja

Os cuteleiros irão forjar uma faca ao vivo, usando o forno e bigorna. O objetivo é dar forma ao perfil da faca em 45 minutos. As inscrições são feitas no local e são limitadas a 12 participantes.

11:00 - Abertura da praça de alimentação

13:00 às 14:00 - Desafio da pista de corte

A faca do cuteleiro é colocada à prova de resistência para avaliar seu fio. Os testes envolvem o corte de uma tábua de madeira, uma corda, bola de tênis e folha de papel. As inscrições são feitas no local e são limitadas a 15 participantes.

15:00 - Workshop Aplicação do Ikoma Korth Bearing System (IKBS) com Rick Lala

Rick Lala é um dos principais nomes na área de canivetes e vai falar sobre o sistema de rolamento para canivete desenvolvido por ele e adotada mundialmente. Duração: 40 minutos, aberto ao público.

18:00 - Show de abertura - Gustavo Rocchi

O vocalista da banda Dixie Hills irá fazer uma apresentação de voz, violão e gaita. Irá apresentar influências do country, folk, clássicos regionais e internacionais. 20:00 Show com Sandro Reis

Natural de Aracaju, Sandro Reis possui mais de 20 anos de carreira e canta sertanejo, um estilo musical nordestino. Sua trajetória inclui participações nas bandas nordestinas Jam Bahia, Grupo Amassa, Big Boys, Pássaro Livre e Asas Morenas

Domingo - 14/07

09:00 - Abertura dos portões para o público

10:00 às 12:00 - Desafio da forja (continuação)

Os cuteleiros irão forjar uma faca ao vivo, usando o forno e bigorna. O objetivo é dar forma ao perfil da faca em 45 minutos. As inscrições são feitas no local e são limitadas a 12 participantes.

11:00 - Abertura da praça de alimentação

14:00 - Workshop Buril Pneumático - com Rodrigo “Engraver”

Rodrigo Silva, mais conhecido como Rodrigo “Engraver”, é pioneiro e especialista no uso da ferramenta buril pneumático, e atua há 15 anos como engraver. No workshop, irá mostrar aos cuteleiros como a ferramenta pode ajudar no desenvolvimento artístico das peças artesanais. Duração: 40min, aberto ao público.

16:00 - Workshop Defesa Pessoal e Combate com Facas com Rogério Roscio

Rogério Almeida Roscio é instrutor de defesa pessoal pela Escola Superior de Polícia Civil de Goiás e pela Gerência de Ensino da Polícia Científica de Goiás. Ele também é instrutor de Kali Silat, um sistema de combate filipino que utiliza as lâminas. Duração: 30 minutos, aberto ao público.

16:30 - Premiação do melhor forjador e pista de corte

17:00 - Show da noite com a Banda Toca Rock

A Banda Toca Rock é uma formação recente no cenário musical goiano que tem conquistado cada vez mais público por seu estilo autêntico de interpretar o rock. Suas inspirações são clássicos do rock nacional e ícones internacionais como Led Zeppelin, Guns’n Roses, Nirvana, Audioslave, Jimi Hendrix e Slash