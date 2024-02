Danival Milagres é nomeado pelo papa Francisco como bispo auxiliar de Goiânia

O monsenhor Danival Milagres Coelho, de 47 anos, foi nomeado nesta sexta-feira (2) pelo papa Francisco novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Atualmente Danival pertence ao clero da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, e estava atuando como pároco de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, também no estado mineiro.

De acordo com a Arquidiocese de Goiânia, com menos de 50 anos, a indicação dele significa uma renovação na igreja Católica, considerando que será um bispo jovem.

A data para a chegada do novo bispo em Goiânia ainda é incerta, pois ele ainda precisa ser ordenado bispo, ritual que acontece na paróquia de origem do sacerdote, explicou a assessoria da Arquidiocese de Goiânia.

O trabalho de Danival em Goiânia será semelhante ao que fazia seu antecessor, Dom Moacir. Danival irá dividir com Dom Levi Bonato a função de auxiliar o arcebispo metropolitano Dom João Justino nos trabalhos pastorais.

Histórico

Nascido em Minas Gerais, Danival foi ordenado sacerdote em 2002, tem mestrado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, e é apontado pela igreja como um religioso culto e, em termos teológicos, preparado para desempenhar a função episcopal.

Entre as funções já desempenhadas pelo novo bispo auxiliar de Goiânia estão: vigário Paroquial de São José Operário em Barbacena-MG, pároco de Sant’Ana em Carandaí-MG, administrador paroquial de Nossa Senhora do Pilar, formador da turma de primeiro ano de seminário, diretor do Instituto de Teologia e de Filosofia, representante dos Presbíteros, Professor de Sagrada Escritura, entre outros cargos.