De 45 mortes no trânsito registradas em Goiânia em 2022, 30 são de motociclistas

Goiânia registrou 45 mortes no trânsito em 2022 até agora. O dado é da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que destacou que a maioria dessas vítimas fatais é composta por motociclistas: 30 no total. Esse perfil também se destaca no número de mortes nos últimos três anos.

Conforme dados da Dict, foram 45 vítimas fatais registradas no trânsito de Goiânia até o último dia 2 de maio. Dessas, 30 são motociclistas - tanto passageiros quanto condutores; seis vítimas atropeladas e cinco ciclistas. Outras quatro foram vítimas de acidentes de carro.

O número de óbitos registrado em 2022 equivale a 20% do total contabilizado em 2021, quando a Dict confirmou 216. Desses, 128 são motociclistas; 47 vítimas atropeladas e 13 ciclistas.

Em comparação com os últimos três anos, o ano que mais registrou mortes no trânsito foi 2021. De acordo com a Dict, foram 186 em 2020 e 212 em 2019.

Aumento de motos e acidentes

Segundo a delegada Maíra Barcelos, da Dict, houve um “aumento considerável” de motocicletas nas ruas durante o período da pandemia, e consequentemente, aumentou também a quantidade de acidentes.

“Muitas pessoas perderam seus empregos e passaram a utilizar motocicletas para poderem trabalhar em entrega, por exemplo”, explicou Barcelos, que destacou que a pressa e a distração são dois dos fatores normalmente observados como causas dos acidentes.

No entanto, a agente da Dict ressalta que o número de motociclistas acidentados e mortos “sempre foi uma constante”. “Praticamente 70% dos acidentes [registrados pela Dict] envolvem motociclistas”, conclui.