De caixas de leite a material escolar: veja pedidos nas cartinhas para o Papai Noel dos Correios

A campanha de Natal dos Correios já recebeu mais de 220 mil cartinhas de crianças para o tão esperado presente natalino. Dentre essas cartas já foram atendidos 70 mil pedidos de crianças de escolas estaduais, municipais e em vulnerabilidade social. No entanto, ainda restam 150 mil cartinhas para adoção. Em Goiás, as adoções podem ser realizadas até dia 8 de dezembro presencialmente ou pelo site dos Correios.

Em meio às cartas, estão pedidos de caixa de leite, bolas, uniformes, alimentos e até materiais escolares. Em Goiás, as adoções podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (8), presencialmente ou pelo site dos Correios, e as entregas dos presentes serão feitas até dia 11 de dezembro.

De acordo com os Correios, os pedidos também ficarão disponíveis no interior do estado, nas agências centrais de Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Iporá, Itumbiara, Jataí, Rio Verde, Uruaçu, Trindade e Senador Canedo. A entrega dos presentes pode ser feita nas agências participantes da Campanha Papai Noel dos Correios.

Nessas regiões e nos outros estados, os doadores precisam estar atentos ao cronograma de entrega dos presentes que podem ser consultados no link na opção “cronograma”.

As adoções podem ser feitas de uma a 50 cartinhas ou podem ser doados mais que essa quantidade na parte “adote mais”. Segundo os Correios, o prazo para fazer novos pedidos pelo programa já encerrou.

Confira o ponto de entrega dos presentes:

Goiânia - Agência da Praça Cívica

Aparecida de Goiânia - Agência da Vila Brasília